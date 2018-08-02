Дмитрий Азаров в Москве провел ряд встреч, посвященных реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе
2 августа 2018 20:41
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Один из ключевых – строительство мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка. Дмитрий Азаров обсудил реализацию этого проекта на встрече с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Совещание прошло в рамках исполнения поручения Президента России, которое Владимир Путин дал в рамках своего визита в Самару весной этого года.
Руководитель области отметил, что на заседании, участие в котором приняли руководители профильных департаментов и госкомпаний, состоялось конструктивное обсуждение вопроса.
«Необходимость строительства мостового перехода выявлена иподтверждена. Это крайне важно для Тольятти, Самары и самарско-тольяттинской агломерации, а также всего региона в целом. Есть экономическое обоснование, уже
дано положительное заключение госэкспертизы по проекту. С Министром транспорта мы договорились о том, что в течение месяца этот проект будет рассмотрен на межведомственной комиссии. Это очень важное решение, это открывает путь для начала финансирования уже начиная с 2019 года», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные со строительством мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара. Достигнута договоренность об увеличении финансирования объекта, который позволит разгрузить от пробок историческую часть областной столицы. Напомним, что срок окончания работ запланирован на 2020 год.
«Важно то, что принято решение увеличения финансирования сооружения мостового перехода уже по текущему году, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это ускоряет сроки, давая реальную возможность завершения работ в следующем году. К этому мы будем стремиться».
Особое внимание было уделено реализации в регионе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». «Много было беспокойств у жителей региона, что закончится Чемпионат мира по футболу, снизятся темпы ремонта, реконструкции автомобильных дорог. Это беспокойство – излишнее», – заверил руководитель области. - «Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу и в рамках этой работы средства, выделяемые на регион, увеличиваются. Обещаны средства, превышающие даже текущий год».
Также в ходе встречи достигнута предварительная договоренность о выделении средств из федерального бюджета на реконструкцию дороги «Тольятти – Ягодное». Этот проект был включен в программу празднования 50-летия выхода первой машины с конвейера АвтоВаза, однако средств на его реализацию предусмотрено не было. Благодаря системной работе Главы региона проект получает финансовую поддержку.
«Это очень важный проект, в первую очередь для тольяттинцев. Сегодня принято решение о том, что начиная с 2019 года финансирование в том числе из федерального бюджета по этому проекту будет обеспечиваться. Соответственно, мы в полной мере обеспечим софинансирование из бюджета областного», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Реализацию важнейшего проекта – создания скоростного железнодорожного сообщения между Самарой, аэропортом Курумоч и Тольятти – Глава региона обсудил с генеральным директором АО «Российские железные дороги». Объект был представлен Олегу Белозерову и получил высокую оценку руководства АО «РЖД». Инвестиционному департаменту компании в сжатые сроки, до конца 3 квартала, поручено провести корректировку технико-экономического обоснования проекта.
«Заинтересованность РЖД после сегодняшнего совещания крайне высока. Это создает предпосылки для реализации проекта», – отметил руководитель региона.
Кроме этого, Олег Белозеров поддержал проект строительства железной дороги в Особой экономической зоне Тольятти – это стало бы серьезным драйвером для дальнейшего развития площадки.
«Сегодня количество резидентов увеличивается, и отсутствие железнодорожных путей является сдерживающим фактором. Мы представили проект, который был предварительно одобрен руководством РЖД и отправлен уже в разработку непосредственных проектных решений. Я рассчитываю, что этот проект будет также поддержан. Он выгоден и РЖД и конечно же нашему региону, поэтому не сомневаюсь в успехе его реализации».
Внимание было уделено вопросу строительства транспортно-логистических узлов в рамках формирования стратегии развития холдинга. «Самарская область вправе претендовать на участие в такой стратегии. У нас для этого все есть. Развитая сеть железных дорог, автомобильных дорог, в том числе федеральных, и конечно важнейшая водная артерия нашей страны – Волга, – пояснил Глава региона. – Мы представили свои аргументы и, хочу сказать, что Самарская область имеет определенные преференции по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа».
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что реализация всех проектов, по которым приняты решения и достигнуты договоренности, станут еще одной заметной и значимой точкой роста развития экономики, транспортной инфраструктуры для нашего региона. А это, в свою очередь, положительно скажется на благосостоянии жителей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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