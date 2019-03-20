Дмитрий Азаров в Москве принял участие в совещании в Минтрансе РФ
20 марта 2019 20:37
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На встрече обсуждались вопросы строительства моста через Волгу в районе Климовки.
Речь шла о сроках проектирования, проведения конкурсных процедур и реализации проекта.
"Прошло предельно важное и содержательное совещание", - отметил губернатор.
Мостовой переход через Волгу станет ключевым инфраструктурным проектом региона и одним из крупнейших в стране.
Мост станет частью международного коридора "Европа-Западный Китай", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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