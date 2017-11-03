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Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Отдельно обсуждалась ситуация на Авиакоре.
Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона

3 ноября 2017 23:09
423
Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Отдельно обсуждалась ситуация на Авиакоре.
Сегодня глава Самарского региона Дмитрий Азаров в Москве провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Рогозиным. Обсуждались перспективы развития самарского аэрокосмического кластера, который объединяет ведущие предприятия в области ракетостроения, двигателестроения и производства авиационной техники. Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Отдельно обсуждалась ситуация на Авиакоре.

На встрече было подчеркнуто, что самарские предприятия обеспечивают полный цикл производства всего спектра аэрокосмической техники, реализуют приоритетные государственные задачи по обеспечению обороноспособности страны, подготовки высококвалифицированных кадров, трансфера технологий в другие сферы экономики.

Подробно обсуждалось участие Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева в программе повышения конкурентоспособности российских вузов.

Дмитрий Азаров заручился поддержкой вице-премьера по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим развитием предприятий аэрокосмического кластера. Были достигнуты договоренности о продолжении совместной поддержки самарского ОПК и сотрудничества в реализации научно-образовательных проектов.

Напомним, что глава региона находится с рабочей поездкой в Москве, у него очень плотный и насыщенный график встреч и мероприятий. Он провел рабочие встречи с федеральными министрами – руководителем федерального Минспорта Павлом Колобковым, а также главой Минстроя Михаилом Менем. В этот же день Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Состоялись встречи с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
3 ноября 2017  23:09
Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Отдельно обсуждалась ситуация на Авиакоре.
Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона
Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов».... Политика региона
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3 ноября 2017  22:07
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3 ноября 2017  22:01
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