Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона

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На встрече было подчеркнуто, что самарские предприятия обеспечивают полный цикл производства всего спектра аэрокосмической техники, реализуют приоритетные государственные задачи по обеспечению обороноспособности страны, подготовки высококвалифицированных кадров, трансфера технологий в другие сферы экономики.Подробно обсуждалось участие Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева в программе повышения конкурентоспособности российских вузов.заручился поддержкой вице-премьера по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим развитием предприятий аэрокосмического кластера. Были достигнуты договоренности о продолжении совместной поддержки самарского ОПК и сотрудничества в реализации научно-образовательных проектов.Напомним, что глава региона находится с рабочей поездкой в Москве, у него очень плотный и насыщенный график встреч и мероприятий. Он провел рабочие встречи с федеральными министрами – руководителем федерального Минспорта, а также главой Минстроя. В этот же день Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию. Состоялись встречи с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба облправительства.