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Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области

25 сентября 2018 18:14
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Опубликовано Постановление Губернатора Самарской области об изменениях в структуре некоторых органов исполнительной власти.
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области.

В разделе «Официальное опубликование» на сайте Правительства Самарской области размещено Постановление Губернатора Самарской области №178 от 25 сентября 2018 года «О некоторых вопросах структуры органов исполнительной власти Самарской области».

Согласно документу в Правительстве Самарской области образован департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, в том числе ему передаются полномочия министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области, в том числе с передачей ей полномочий министерства управления финансами Самарской области в сфере осуществления внутреннего государственного финансового контроля;

Присоединены:

- департамент туризма Самарской области к министерству культуры Самарской области;

- департамент по делам молодежи Самарской области к министерству образования и науки Самарской области.

Департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области, государственной инспекции финансового контроля Самарской области, министерству культуры Самарской области, министерству образования и науки Самарской области в двухнедельный срок подготовить и представить на рассмотрение Правительства Самарской области проекты нормативных правовых актов Самарской области, направленных на выполнение настоящего постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, передает пресс-служба облправительства.








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Комментарии



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