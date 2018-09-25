Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области
25 сентября 2018 18:14
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В разделе «Официальное опубликование» на сайте Правительства Самарской области размещено Постановление Губернатора Самарской области №178 от 25 сентября 2018 года «О некоторых вопросах структуры органов исполнительной власти Самарской области».
Согласно документу в Правительстве Самарской области образован департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, в том числе ему передаются полномочия министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
Управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовано в государственную инспекцию финансового контроля Самарской области, в том числе с передачей ей полномочий министерства управления финансами Самарской области в сфере осуществления внутреннего государственного финансового контроля;
Присоединены:
- департамент туризма Самарской области к министерству культуры Самарской области;
- департамент по делам молодежи Самарской области к министерству образования и науки Самарской области.
Департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области, государственной инспекции финансового контроля Самарской области, министерству культуры Самарской области, министерству образования и науки Самарской области в двухнедельный срок подготовить и представить на рассмотрение Правительства Самарской области проекты нормативных правовых актов Самарской области, направленных на выполнение настоящего постановления.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, передает пресс-служба облправительства.
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