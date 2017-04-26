Дмитрий Азаров считает, что предотвращать детские суициды помогут школьные психологи

66

Выступая сегодня на заседании Совета Федерации, председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Северапривлёк внимание коллег к необходимости совместной разработки мер по профилактике негативного воздействия на детей. В частности, он отметил:- Общество волнует проблема детского суицида, спровоцированная так называемыми «группами смерти» в сети Интернет, вовлечения подростков в деятельность запрещённых религиозных объединений, экстремистских движений, террористических организаций. Сейчас идёт большая работа по ужесточению мер уголовной ответственности за подобные преступления, иэто правильно. Но попадание детей под отрицательное влияние зачастую легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.Для этого сенатор предлагает наладить профилактическую работу, организованную психологическими службами, в частности, речь идёт о школьных психологах.напомнил, что решением Коллегии Минобразования ещё в 1995 году было рекомендовано наличие в учреждениях, где обучаются более 500 детей, не менее 2-3 ставок педагоговпсихологов. Однако в последние годы почти повсеместно эти ставки сокращаются.- В основном ставки финансируются (по информации, которую мы получили из регионов) за счёт муниципальных бюджетов, - говорит сенатор. – В условиях недостаточной бюджетной обеспеченности муниципалитетов идёт сокращение ставок! А меры господдержки этого направления не проработаны. Нам нужно объединить усилия для совместной выработки мерфедеральной поддержки сохранения и развития института школьных психологов, подготовки квалифицированных кадров. Они должны работать в образовательных учреждениях, чтобы предотвращать случаи попадания детей под отрицательное влияние, сохранять жизнь и здоровье детей.Предложение Дмитрия Азарова было поддержано. Совет Федерации будет разбираться в этом вопросе.