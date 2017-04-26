Дмитрий Азаров считает, что предотвращать детские суициды помогут школьные психологи
26 апреля 2017 16:09
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Выступая сегодня на заседании Совета Федерации, председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров привлёк внимание коллег к необходимости совместной разработки мер по профилактике негативного воздействия на детей. В частности, он отметил:
- Общество волнует проблема детского суицида, спровоцированная так называемыми «группами смерти» в сети Интернет, вовлечения подростков в деятельность запрещённых религиозных объединений, экстремистских движений, террористических организаций. Сейчас идёт большая работа по ужесточению мер уголовной ответственности за подобные преступления, и
это правильно. Но попадание детей под отрицательное влияние зачастую легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой.
Для этого сенатор предлагает наладить профилактическую работу, организованную психологическими службами, в частности, речь идёт о школьных психологах. Дмитрий Азаров напомнил, что решением Коллегии Минобразования ещё в 1995 году было рекомендовано наличие в учреждениях, где обучаются более 500 детей, не менее 2-3 ставок педагогов
психологов. Однако в последние годы почти повсеместно эти ставки сокращаются.
- В основном ставки финансируются (по информации, которую мы получили из регионов) за счёт муниципальных бюджетов, - говорит сенатор. – В условиях недостаточной бюджетной обеспеченности муниципалитетов идёт сокращение ставок! А меры господдержки этого направления не проработаны. Нам нужно объединить усилия для совместной выработки мер
федеральной поддержки сохранения и развития института школьных психологов, подготовки квалифицированных кадров. Они должны работать в образовательных учреждениях, чтобы предотвращать случаи попадания детей под отрицательное влияние, сохранять жизнь и здоровье детей.
Предложение Дмитрия Азарова было поддержано. Совет Федерации будет разбираться в этом вопросе.
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