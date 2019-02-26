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Дмитрий Азаров рассказал, почему упразднили секретариат правительства Самарской области

26 февраля 2019 17:14
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Глава региона заявил: «На мой взгляд, довольно странная история, что существовало два секретариата - отдельно у администрации губернатора и у правительства.
Во вторник, 26 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в очередном заседании Самарской губернской думы. В частности, на заседании рассматривался вопрос о внесении изменений в законодательство региона в связи с упразднением секретариата правительства Самарской области.

Комментируя принятие этого решения, глава региона заявил: «На мой взгляд, довольно странная история, что существовало два секретариата - отдельно у администрации губернатора и у правительства. Из-за этого было много неразберихи, замедлялась скорость прохождения документов, страдало и качество работы с документами. Поэтому мы сегодня создаем единый орган, который будет обеспечивать деятельность и администрации губернатора, и правительства в целом. Все просто».

Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в правительстве ведется большая работа по оптимизации процессов, сокращению бюрократических процедур, упорядочению документооборота. Цель - вывести работу по управлению процессами всех министерств и правительства в целом на новый качественный уровень.

При этом изменения коснутся не только бумажного, но и электронного документооборота.

«У нас сегодня действующий документооборот позволяет исполнителю, ответственному за то или иное поручение, обращение граждан, самому поправить сроки исполнения того или иного поручения. А потом мы удивляемся, почему сроки не соблюдаются, ведь формально вроде все нормально. Это нужно исправлять, работать нужно настойчиво, а не плыть по течению», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в этом направлении еще предстоит многое сделать. К работе приглашены эксперты, ряд служб и министерств станут пилотными для внедрения новых управленческих технологий. После чего новые практики будут распространены на работу всего правительства.

На этом же заседании рассматривался вопрос о внесении изменений в закон о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает vkonline.ru. 
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Комментарии



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