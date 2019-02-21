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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провёл встречу с руководством ЗАО GM-Автоваз

21 февраля 2019 19:58
57
Губернатор и гендиректор компании Ромуальд Рытвински обсудили перспективы развития предприятия на территории СО.
Сегодня же в Тольятти Дмитрий Азаров провёл встречу с руководством ЗАО GM-Автоваз.

Губернатор и гендиректор компании Ромуальд Рытвински обсудили перспективы развития предприятия на территории СО.

Напомним, компания производит популярный бюджетный внедорожник "Chevrolet Niva", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



Политика региона
21 февраля 2019  20:31
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21 февраля 2019  19:58
Губернатор и гендиректор компании Ромуальд Рытвински обсудили перспективы развития предприятия на территории СО.
Дмитрий Азаров провёл встречу с руководством ЗАО GM-Автоваз
Губернатор и гендиректор компании Ромуальд Рытвински обсудили перспективы развития предприятия на территории СО.    Политика региона
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