Дмитрий Азаров провёл встречу с председателем 11 арбитражного апелляционного суда Наилей Сафаевой
22 января 2019 17:53
81
11 арбитражный апелляционный суд базируется в Самаре и осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 4-х субъектов РФ - Самарской, Пензенской, Ульяновской областей а также республики Татарстан.
В штате инстанции - 36 судей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
22 января 2019 17:53
Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и судебной инстанции. Политика региона
79
22 января 2019 16:20
С 2014 года он являлся советником генерального директора Государственной корпорации «Ростех». Политика региона
122
21 января 2019 22:29
Разработать соответствующую базу предложила Валентина Матвиенко, а в пример она привела Москву, где действует система гарантий старшему поколению. Политика региона
382
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1077
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
790
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
772
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
678
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
858
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1084
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
943
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1270
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
880
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1659
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1452
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1801
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2166
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2391
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3619
Мероприятия
«Умный четверг» в парке «Россия – Моя история»: состоится встреча с актером Самарского ТЮЗа Алексеем Елхимовым
В Самарской области отметят День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады