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Дмитрий Азаров провёл встречу с председателем 11 арбитражного апелляционного суда Наилей Сафаевой

22 января 2019 17:53
81
Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и судебной инстанции.
Губернатор Дмитрий Азаров провёл встречу с председателем 11 арбитражного апелляционного суда Наилей Сафаевой. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и судебной инстанции.

11 арбитражный апелляционный суд базируется в Самаре и осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 4-х субъектов РФ - Самарской, Пензенской, Ульяновской областей а также республики Татарстан.

В штате инстанции - 36 судей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



Политика региона
22 января 2019  17:53
Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и судебной инстанции.
Дмитрий Азаров провёл встречу с председателем 11 арбитражного апелляционного суда Наилей Сафаевой
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