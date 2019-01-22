Дмитрий Азаров провёл встречу с председателем 11 арбитражного апелляционного суда Наилей Сафаевой

81

Губернаторпровёл встречу с председателем 11 арбитражного апелляционного суда Наилей Сафаевой. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и судебной инстанции.11 арбитражный апелляционный суд базируется в Самаре и осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами 4-х субъектов РФ - Самарской, Пензенской, Ульяновской областей а также республики Татарстан.В штате инстанции - 36 судей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.