Дмитрий Азаров провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ У Юн Гыном
2 ноября 2018 23:52
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- Экономике
- Сельском хозяйстве
- Туризме
- High-Tech, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
Политика региона
2 ноября 2018 23:52
Обсудили развитие двусторонних связей. Политика региона
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2 ноября 2018 22:59
При этом Дмитрий Песков отметил, что тема обмена в данном вопросе не поднимается. Политика региона
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2 ноября 2018 12:30
Глава региона проведёт ряд встреч в федеральных органах власти, а также примет участие в заседании комиссии по подготовке Президиума Госсовета РФ. Политика региона
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Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
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