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Дмитрий Азаров провёл совет по улучшению инвестиционного климата региона

25 января 2018 22:16
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На нём обсудили стратегию по повышению привлекательности региона, совершенствованию бизнес-среды, а также ключевые проекты, которые реализуются на территории области.
В четверг, 25 января, под председательством Дмитрия Азарова прошел совет по улучшению инвестиционного климата, на котором обсудили стратегию по повышению привлекательности региона, совершенствованию бизнес-среды, а также ключевые проекты, которые реализуются на территории области.

Совет по инвестициям, который не проводился продолжительное время, по инициативе Дмитрия Азарова был наполовину обновлен. В него вошли руководители крупнейших предприятий региона, субъектов малого и среднего бизнеса, представители деловых объединений.

«Это «капитаны бизнеса», люди, непосредственно заинтересованные в совершенствовании деловой среды, механизмов наращивания инвестиций в экономику региона, стимулировании инвестиционной активности, - сказал, открывая совет, Дмитрий Азаров. - Рассчитываю, что такой подход по формированию совета скажется на эффективности нашей совместной работы. Повышение инвестиционной активности - один из решающих факторов долгосрочного развития региона, и задача сегодняшнего дня — создание комфортных условий для работы».

Дмитрий Азаров акцентировал внимание присутствующих, что в 2017 году было зафиксировано замедление инвестиционного спада, который продолжался последние несколько лет. Так, инвестиции в основной капитал в январе-сентябре прошлого года уменьшились на 5,6 процента к аналогичному периоду прошлого года, однако на общем фоне регион отстает — в среднем по России рост инвестиций составляет почти 5%.

Глава региона напомнил, что в конце декабря в Москве под председательством Президента страны Владимира Путина состоялось заседание госсовета по вопросам повышению инвестиционной привлекательности регионов. Показатели по Самарской области, которые там были озвучены, Дмитрий Азаров назвал «удручающими».

Например, по результатам внедрения целевых моделей ведения бизнеса по состоянию на ноябрь регион находился на 81 месте среди 85 субъектов РФ. А в национальном рейтинге инвестиционного климата - в седьмом десятке. Это, по словам Дмитрия Азарова, не соответствует потенциалу, которым регион обладает.

«Уверен, никто из присутствующих не считает этот результат приемлемым для Самарской области, для региона, который по праву на протяжении десятилетий считается одним из лидеров Российской Федерации в экономике, лидером в социально-экономическом развитии. Совершенно очевидно, что вместе нам предстоит эту ситуацию изменить кардинально», - обратился к присутствующим Дмитрий Азаров, отметив, что цифры на бумаге — это реальное отражение дел в экономике региона.

Руководитель области обозначил «болевые» точки — проблемы в сфере получения разрешений на строительство, подключение к инженерным сетям, увеличение административной нагрузки на бизнес в предыдущий период.

С докладом о проекте инвестиционного послания врио губернатора на совете выступил врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. Он обозначил структуру послания и ключевые проблемные направления, среди которых - создание условий для привлечения инвестиций, комфортной среды для видения бизнеса, развитие инвестиционной инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

В ходе обсуждения члены совета внесли ряд предложений в будущую стратегию, которые Дмитрий Азаров предложил учесть в итоговом документе. В частности, глава региона обратил внимание, что привлекая инвесторов, открывая новые предприятия не нужно забывать о предприятиях и трудовых коллективах, которые уже действуют в регионах.

На совете о работе ведомств по внедрению целевых моделей регулирования в сфере подключения к инженерным сетям и получения разрешений на строительство доложили врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев и глава регионального минстроя Александр Баландин.

Также на совещании рассмотрели стратегические для региона инвестпроекты. Один из них касается создания в Тольятти экологически безопасного цеха по производству железо-бетонных изделий. Инвестор — ООО «Завод ЖБИ Флоркон» - готов вложить в проект 400 млн рублей и создать 129 новых высокотехнологичных рабочих мест.
 
Локализовать производство в Тольятти, по словам директора ООО Владислава Куракина, компания решила после присвоения Автограду статуса ТОР. Однако бюрократические сложности привели к тому, что проект уже три месяца стоит на месте, кроме того, часть жителей Портпоселка против строительства.
Дмитрий Азаров потребовал от представителей администрации Автограда разобраться в ситуации. Он подчеркнул, что на федеральном уровне созданы уникальные условия, чтобы компании реализовывали свои проекты в Тольятти, а муниципальные власти создают препятствия.
Глава региона призвал власти выстроить коммуникации с людьми, которые живут в Портпоселке, провести общественные слушания, показать людям плюсы создания нового производства и дополнительных рабочих мест.
«Для Тольятти это критически важно. Каждое рабочее место – это огромное достижение, которое людьми оценивается», - обратил внимание глава региона.
Он также отметил, что утвержденные стратегические для региона инвестпроекты должны сопровождаться и контролироваться ответственными ведомствами на всех этапах. И ситуаций, которая сложилась в ООО «Завод ЖБИ Флоркон», возникать не должно, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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