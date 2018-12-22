Дмитрий Азаров провёл совещание с руководством минобра
22 декабря 2018 19:07
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Представители ведомства отчитались об участии региона в профильных нацпроектах и реализации масштабных задач:
- строительство школ;
- строительство детских садов;
- создание центров цифрового и гуманитарного профиля;
- создание цифровой образовательной среды (особое внимание будет уделено сельским школам);
- реализация проектов непрерывного образования.
Также речь шла о проведении масштабных мероприятий - Всероссийской олимпиады, Межрегионального форума "iВолга" и регионального этапа #worldskills, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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