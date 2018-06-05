Дмитрий Азаров провёл очередное совещание по завершению проблемных объектов долевого строительства

Дмитрий Азаров: "Это общая проблема, в равной степени ваша и наша. Вы не одни. Мы занимаемся ее решением каждый день".На совещании рассматриваются объекты Тольятти: ЖСК "Виктория" и ЖСК "Берег 18".Основная проблема по ним - присоединение к сетям.Дмитрий Азаров поручил Минэнерго провести тщательный аудит и проработать возможность включения объектов в инвестпрограммы ресурсных организаций.Подробнейшее обсуждение идёт по объекту ул.Советская/Черемшанская (ООО "Горос").Проблема, как в сложности самого объекта, так и в отсутствии согласованной позиции между группами дольщиков.По мнению главы региона, работа по объекту не существенно продвинулась с последнего совещания.У дольщиков возникают вопросы и о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков. Врио вице-губернатора Юрий Рожин рассказал о том, что по всем переданным материалам ведётся совместная работа с правоохранителями. Однако, чтобы определить конкретные меры, нужно время.Сейчас остались самые сложные объекты. Чтобы работа увенчалась успехом, необходимо урегулирование целого комплекса вопросов.Дмитрий Азаров уверил, что по каждой долёвке все решения будут проводиться открыто, в полной координации с инициативными группами дольщиков.По итогам совещания с дольщиками Дмитрий Азаров обратился к руководителям ведомств:"Многие вопросы от совещания к совещанию не имеют никакой динамики. По итогам за июнь ваша работа получит адекватную оценку, вплоть до взысканий. Рассчитываю, что обязательства,взятые перед людьми, будут проработаны", сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.