Дмитрий Азаров провёл очередное совещание по завершению проблемных объектов долевого строительства
5 июня 2018 18:39
Дмитрий Азаров: "Это общая проблема, в равной степени ваша и наша. Вы не одни. Мы занимаемся ее решением каждый день".
На совещании рассматриваются объекты Тольятти: ЖСК "Виктория" и ЖСК "Берег 18".
Основная проблема по ним - присоединение к сетям.
Дмитрий Азаров поручил Минэнерго провести тщательный аудит и проработать возможность включения объектов в инвестпрограммы ресурсных организаций.
Подробнейшее обсуждение идёт по объекту ул.Советская/Черемшанская (ООО "Горос").
Проблема, как в сложности самого объекта, так и в отсутствии согласованной позиции между группами дольщиков.
По мнению главы региона, работа по объекту не существенно продвинулась с последнего совещания.
У дольщиков возникают вопросы и о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков. Врио вице-губернатора Юрий Рожин рассказал о том, что по всем переданным материалам ведётся совместная работа с правоохранителями. Однако, чтобы определить конкретные меры, нужно время.
Сейчас остались самые сложные объекты. Чтобы работа увенчалась успехом, необходимо урегулирование целого комплекса вопросов.
Дмитрий Азаров уверил, что по каждой долёвке все решения будут проводиться открыто, в полной координации с инициативными группами дольщиков.
По итогам совещания с дольщиками Дмитрий Азаров обратился к руководителям ведомств:
"Многие вопросы от совещания к совещанию не имеют никакой динамики. По итогам за июнь ваша работа получит адекватную оценку, вплоть до взысканий. Рассчитываю, что обязательства,взятые перед людьми, будут проработаны", сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.
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