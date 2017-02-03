Дмитрий Азаров провёл личный приём граждан в Самаре

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На личный прием к члену Совета Федерации Федерального собрания РФ, члену Президиума Генерального совета партии «Единая Россия»самарцы обратились с просьбами о содействии в решении проблем частного и общественного характера, а также с предложениями и инициативами.Так, молодая мама, жительница поселка Рощинский рассказала сенатору о непростой ситуации, в которой оказалась она вместе с малолетней дочкой. Заявительница боится остаться без крыши над головой, поскольку квартира, где она сейчас проживает, некогда являлась служебным жильем ее отца, который уволился с военной службы и сегодня проживает в другом городе. Родители заявительницы развелись, а договор найма на жилое помещение был заключен с ее матерью, работавшей на узле электросвязи в поселке. Мама умерла, и теперь заявительницу, которая одна сегодня воспитывает маленького ребенка, представители военного ведомства просят освободить квартиру, ссылаясь на отсутствие юридического права женщины занимать эту жилплощадь.предложил заявительнице вместе с присутствующим на приеме юристом Минобороны поискать алгоритм решения проблемы, со своей стороны пообещав оказать ей содействие в трудоустройстве, определении ребенка в детский сад, а также в выяснении ряда деталей, которые должны помочь молодой женщине сохранить право проживать в этой квартире. «Надеюсь, что намеченный ряд мероприятий помогут добиться положительного результата», - говорит сенатор.На прием к сенатору пришли неравнодушные жители Челно-Вершинского района Самарской области, которые очень переживают за свое село Советский Нурлат. Заявители пожаловались на проблему с водой, рассказав о том, что речка Пекарня за последние годы из-за летних засух сильно обмелела и практически превратилась в ручей. Они попросилиоказать содействие в строительстве плотины, которая, по их мнению, поможет спасти водоём. Жители села заверили сенатора, что готовы физически и финансово по мере возможностей участвовать в этом нужном деле всем селом. Присутствующий на прием замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго пояснил, что в случае, если на этом водоеме будет установлена плотина, купание будет запрещено. Дляуточнения ряда правовых деталей заявители решили еще раз встретиться с представителями министерства, чтобы принять уже окончательное решение по этому вопросу и начать процесс оформления необходимой документации. «Только объединив усилия жителей, муниципальных и региональных властей можно будет сохранить водоёма – это, возможно, даст начало новой жизни села, - полагает. – Меня очень радует небезразличное отношение людей, которые имеют своюгражданскую позицию и готовы работать на благо своей малой родины. Думаю, что эта инициатива найдет поддержку на муниципальном и региональном уровне – для этого есть все основания, а главное – желание людей спасти свое село».О необоснованном исключении сотни многоквартирных домов из региональной программы по капитальному ремонту сенатору на личном приеме сегодня рассказала председатель общественного Совета мкрн №6 «Центральный» Промышленного внутригородского района г.о.Самара Ольга Пудовкина. По словам заявительницы, в десятки домов района с недавнего времени перестали приходить квитанции на оплату капремонта. Жители стали волноваться, заподозрив, что их дома могут признать аварийными и подлежащими сносу. Из ответа министерства энергетики и ЖКХ Самарской области заявители узнали, что их опасения не были случайными. Чуть позже заявители узнали о том, что территории, на которых находятся сейчас их дома, входят в план застройки новым жильем. Последовали судебные разбирательства, которыепродолжаются и сегодня, поскольку многие жители не согласны с такими планами. Кроме того люди требуют вернуть им ранее внесенные деньги в фонд капремонта, однако, как выяснилось, пока такой правовой механизм отсутствует. Дмитрий Азаров взял этот вопрос на личный контроль, соответствующие обращения будут направлены в прокуратуру и администрацию города. «Считаю, что справедливость должна быть восстановлена, поскольку были нарушены права жителей многоквартирных домов. Люди в ближайшее время должны получить поддержку и помощь Фонда капитального ремонта, а их дома должны быть отремонтированы», - комментирует эту ситуациюНа приеме у сенатора сегодня побывали и руководители детского музыкального театра «Задумка», которые пригласилина большой сольный концерт коллектива 8 октября в Большом зале консерватории им.Чайковского в Москве. О взаимодействии палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ в Самарском регионе со Всероссийскимсоветом местного самоуправления, об амбициозных планах и задачах сенатору рассказал руководитель фракции партии "Единая Россия" в собрании представителей муниципального района Волжский Самарской области Максим Кануев.Подводя итоги нынешнему приему граждан, Дмитрий Азаров отметил: «Проблемы жителей, которые долго не решаются, часто находятся в сфере межотраслевого взаимодействия – их решение требует включения в совместную работу и муниципальных, и региональных, и федеральных властей. Для общественной приемной партии «Единая Россия» очень важно, что люди обращаются сюда за помощью, просят оказать содействие в решении важных для них вопросов. Нас должны заботить проблемы людей, а мы обязаны откликаться на любую просьбу о помощи».