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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в СО

21 декабря 2018 14:59
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Открывая итоговый в этом году Совета, губернатор отметил, что в целом его работа за год была успешной.
Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в СО. Открывая итоговый в этом году Совета, губернатор  отметил, что в целом его работа за год была успешной. 

"За прошедший год господдержку в той или иной форме получили 9 инвестпроектов общим объемом капиталовложений порядка 30 млрд рублей. Это неплохой показатель, тем более, что наращивать привлекательность в инвестиционной сфере нам пришлось с довольно скромных позиций", - отметил Дмитрий Азаров.

Не менее значимо, что в течение года удалось перестроить и деятельность самого инвестсовета. 

"У нас есть значительные изменения в деятельности совета в интервале между нашими заседаниями. Поскольку ранее мои коллеги из правительства фиксировали, что зачастую вся работа совета завершалась после окончания заседания, а в период между заседаниями она практически не велась. У нас есть определенные достижения по снижению барьеров. Но сейчас нам рано ставить оценки. Дождемся их от бизнеса, который ведет свою деятельность на территории региона. И в очередном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по инвестпривлекательности мы оценки своей работы получим. Хочу вас заверить, что наша работа по снижению административных барьеров, инфраструктурных ограничений для инвестиций, безусловно, будет продолжена. И здесь как раз работа должна вестись в режиме "каждый день", в режиме непрерывных улучшений", - подчеркнул губернатор.

В этом году серьёзное развитие получило направление международного сотрудничества. СО провела ряд успешных переговоров (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Южная Корея).

Серьезный импульс международному сотрудничеству принес статус СО как региона,принимающего ЧМ по футболу.

"Мы постарались, чтобы визиты делегаций посольств, консульств на территорию региона, связанные с этим спортивным событием, носили и деловой характер. Мы привлекли внимание этих государств к СО, есть и предварительные договоренности о сотрудничестве", - отметил глава региона.

Также в ходе инвестсовета были обозначены основные итоги 2018 года в сфере экономики:

- открыто 12 промышленных производств.
- Создано более 12 000 рабочих мест.
- Достигнут минимальный уровень безработицы.
- Регион входит в 20-ку сильнейших по объёму инвестиций в основной капитал.

В ходе Совета министр минэкономразвитя СО Дмитрий Богданов доложил об основных инвестпроектах, которые были реализованы в 2018 году в сферах:

- Здравоохранение
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Высокие технологии

В следующем году планируется приступить к реализации крупнейших инфраструктурных проектов, которые будут воплощаться в жизнь в помощью механизма ГЧП:

- Мост через Волгу в районе Климовки
- Магистраль Центральная.

На инвестсовете рассмотрели и приняли два проекта, нацеленных на:

- увеличение доли вторичного рынка автозапчастей, локализации производства субкомпонентов;
- создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов.

Реализация предполагает новые рабочие места для Тольятти, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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Комментарии



Политика региона
21 декабря 2018  14:59
Открывая итоговый в этом году Совета, губернатор отметил, что в целом его работа за год была успешной.
Дмитрий Азаров проводит заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в СО
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