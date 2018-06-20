Дмитрий Азаров проводит совещание, посвящённое разработке стратегий развития муниципалитетов

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Этим летом стратегические сессии пройдут во всех районах Самарской области. Задача - максимально вовлечь в эту работу граждан.Результатом коллективной работы местных властей, общественников, активных жителей должны стать стратегические документы,отражающие взгляд граждан на развитие территорий.Важна взаимоувязка местных стратегий со стратегией развития области, которая сейчас также корректируется, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.