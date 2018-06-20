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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит совещание, посвящённое разработке стратегий развития муниципалитетов

20 июня 2018 16:19
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Этим летом стратегические сессии пройдут во всех районах Самарской области. Задача - максимально вовлечь в эту работу граждан.
Глава региона Дмитрий Азаров проводит совещание с главами муниципальных районов и руководителями министерств, посвящённое разработке стратегий развития муниципалитов.

Этим летом стратегические сессии пройдут во всех районах Самарской области. Задача - максимально вовлечь в эту работу граждан.

Результатом коллективной работы местных властей, общественников, активных жителей должны стать стратегические документы,
отражающие взгляд граждан на развитие территорий.

Важна взаимоувязка местных стратегий со стратегией развития области, которая сейчас также корректируется, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО. 





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Комментарии



Политика региона
20 июня 2018  16:19
Этим летом стратегические сессии пройдут во всех районах Самарской области. Задача - максимально вовлечь в эту работу граждан.
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