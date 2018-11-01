Дмитрий Азаров проводит совещание "АПК СО в современных реалиях: ключевые проблемы и точки роста"

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Цель встречи - подвести предварительные итоги с/х года, а также наметить планы на ближайшую перспективу, проанализировать, как исполняются ранее принятые решения.подчеркнул: важно, что совещание проходит сразу после расширенного заседания Правительства."Пока мы не на лидирующих позициях в АПК, нам их только предстоит штурмовать. И если мы не реализуем то, что намечали ранее - по направлениям развития животноводства, орошаемым землям, внедрению новых технологий, - рассчитывать на опережающие темпы не приходится. Каждую возможность мы должны использовать для того, чтобы обсудить проблемные зоны, проанализировать, как реализуются ранее принятые решения. Ведь если решения приняты,мы должны их доводить до конца", - подчеркнул глава регионаОб основных проблемах и точках роста АПК Губернии доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской областиВ этом году на развитие АПК направлено 4,4 млрд руб.(из них 1,3 млрд- фед.бюджет). Большая часть денег идет по направлениям:- животноводство;- растениеводство;- подготовка кадров;- развитие сел.Планируется на ближайшие 3 года (2019-2021) выделение 8,2 млрд рублей из бюджета СО.Перед министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области стоит задача максимального участия СО в нацпроектах. За счет этого планируется привлечь в АПК области дополнительно 3,7 млрд рублей. Абашин отметил, что по производству молока и мяса на убой среди регионов ПФО в последние годы СО занимала 9-10 место.Губернатор отметил: определяя приоритеные направления финансирования сферы #АПК, необходимо встречаться с сельхозпроизводителями для обсуждения предложений.Дмитрий Азаров подчеркнул: "Мы готовы помогать инвесторам,которые предоставят дорожные карты по проектам со сроками реализации".Валовый сбор зерна в СО по итогам этого года составит 1,7 млн тонн. Средняя урожайность - 17 ц/га.Регион полностью себя обеспечил необходимыми запасами.При этом 1,3 млн тонн урожая уже ушло на экспорт.Производство картофеля выросло до 130 тыс.тонн, овощей- до 135 тыс.тонн.Подробно обсуждаются приоритетные направления развития АПК:- орошение;- обновление парка техники;- внедрение IT-технологий;- развитие животноводства.Дмитрий азаров подчеркнул, что очень важна погружённость в проблематику по каждому предприятию со стороны глав районов, Минсельхоза СО.Обсуждение перспектив развития с/х продолжилось в торжественной обстановке.Поздравляя работников отрасли с праздником, Дмитрий Азаров отметил: "Самоотверженный труд сельчан позволил, несмотря на очень сложные погодные условия, обеспечить область нужным запасом хлеба,зерновых в целом. В том году мы говорили о почти рекордном за последние 40 лет урожае. Но не всегда погода так милостива. А это значит, что мы еще многое должны сделать с точки зрения современных технологий, орошаемых земель, чтобы меньше зависеть от погоды"."Хотя если говорить о результатах отрасли в целом, то мы можем фиксировать рост рентабельности сельскохозяйственного производства по итогам текущего года относительно цифр 2017 года. И можем смело говорить о практически рекордных мерах поддержки. Из регионального бюджета было выделено значительно больше средств – более 3 млрд 100 млн рублей в текущем году. Такое внимание сельскому хозяйству будет продолжено. Мы обладаем нереализованным потенциалом, и значит нам вместе придется брать новые вершины", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.