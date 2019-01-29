Дмитрий Азаров проводит рабочее совещание по перспективному освоению территории Самары

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"Зачастую по столице области судят о регионе в целом. Есть целый ряд перспективных площадок в Самаре, которые сейчас не в том состоянии, как хотелось бы", - отметил, обращаясь к участникам заседания."Необходимо понимать,как они будут развиваться, какая помощь нужна от Правительства СО, что нужно для привлечения инвестиций по созданию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Мы должны определить цель и стремиться к ней", - отметил Дмитрий Азаров.В ходе совещания были представлены предложения по строительству на территории жилых домов, офисов и социальных объектов. Однако по каждому из них был высказан ряд замечаний со стороны главы региона и архитекторов.Основные замечания связаны с тремя факторами:- отсутствие преемственности в принятии градостроительных и архитектурных решений;- отсутствие комплексного подхода в развитии территории;- вопросы процессуально-правового характера.Профильному министерству совместно с застройщиками поставлена задача внести коррективы в имеющиеся предложения и разработать план комплексного развития этой важнейшей для города территории. Поручение Дмитрия Азарова поддержано всеми участники заседания."Эта территория на сегодня - самая перспективная в городе. Давайте подойдём к её освоению предельно грамотно и продуманно. Это то, что останется после нас потомкам.И здесь мы не имеем права на ошибку.От комплексного освоения площадка только выиграет", - резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.