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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами регионального правительства

8 апреля 2019 16:53
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Обсуждается оперативная обстановка в регионе, паводковая активность.
Губернатор Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание с членами регионального правительства.

На повестке дня:

- оперативная обстановка в регионе, паводковая активность (в целом, паводок должен пройти спокойно, МСЧ ведёт постоянный мониторинг и профилактические мероприятия).

Также в ходе оперативного совещания рассматривается ход реализации региональных составляющих "Нацпроекты" на территории СО, а также процесс заключения торгов по запланированным мероприятиям.

Отчитывается каждое министерство, идёт подробный разбор возникающих вопросов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 


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Комментарии



Политика региона
8 апреля 2019  17:09
Одна из его целей-снижение смертности в ДТП в 3 раза. Немаловажным фактором здесь является анализ текущих происшествий, в том числе, со стороны Минтранса СО.
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8 апреля 2019  16:53
Обсуждается оперативная обстановка в регионе, паводковая активность.
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