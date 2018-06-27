Дмитрий Азаров проводит очередное заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе

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По результатам прошлого года региону удалось укрепить позиции в рейтинге на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране. Однако, как подчеркнул Дмитрий Азаров, 48 место - это далеко не тот показатель, который должен устраивать регион. Задача - войти в 10-ку лидеров."Дело не только в рейтинге. За каждым показателем стоит конкретная работа по каждому показателю. Необходимо, чтобы Самарская область преодолела инвестиционный спад и стала одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов, "магнитом" для инвесторов", - отметил глава региона.Всего в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ) - 44 позиции.По 26 из них достигнута положительная динамика.По ряду позиций область не смогла улучшить показатели.По каждому из этих пунктов идёт детальный разбор с участием профильных министерств, областных организаций предпринимателей, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.