Дмитрий Азаров проводит комиссию по ликвидации ЧС
24 января 2019 16:47
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Оперативную обстановку доложил глава ГУ МЧС СО Олег Бойко.
Глава Самары Елена Лапушкина: по состоянию на 16.45 ч подключено:
- 172 дома из 338,
- 11 детских садов,
- 8 школ.
Бригады активно работают по подключению оставшихся МКД.
Горвласти доложили о ситуации по возникновению аварий на сетях "Т плюс".
С 30.12.18 в Самаре произошли уже 32 аварии, в той или иной степени отключения коснулись 320 000 горожан.
"Такого на моей памяти не было, чтобы за такой короткий срок было такое количествово отключений", - отметил губернатор.
На совещании присутствует и.о. гендиректора ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.
Его срочно вызвали из Москвы в связи с аварией.
"В той или иной мере отключения коснулись 320 тысяч жителей Самары. Ситуация является дестабилизирующей в городе", - подчеркнул, обращаясь к нему, Дмитрий Азаров.
Губернатор порекомендовал Денису Паслеру заранее проработать систему альтернативных источников отопления на случай аварийных ситуаций.
Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе будет проведена проверка по факту произошедшего с участием МЧС и правоохранительных органов.
"Необходимо минимизировать количество территорий, домов, на которых невозможно подключение центрального отопления по резервной схеме", - поставил задачу глава региона.
Кроме того, уже в ближайшие 2 недели будет проведена тренировка по переподключению объекта к мобильной котельной, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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24 января 2019 16:47
На совещании присутствует и.о. гендиректора ПАО "Т Плюс" Денис Паслер. Политика региона
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24 января 2019 15:23
Все палаты обеспечены обогревательными приборами, пациенты и врачи неудобств не испытывают. Политика региона
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23 января 2019 23:10
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