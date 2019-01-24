Дмитрий Азаров проводит комиссию по ликвидации ЧС.

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проводит комиссию по ликвидации ЧС.Оперативную обстановку доложил глава ГУ МЧС СОГлава Самары: по состоянию на 16.45 ч подключено:- 172 дома из 338,- 11 детских садов,- 8 школ.Бригады активно работают по подключению оставшихся МКД.Горвласти доложили о ситуации по возникновению аварий на сетях "Т плюс".С 30.12.18 в Самаре произошли уже 32 аварии, в той или иной степени отключения коснулись 320 000 горожан."Такого на моей памяти не было, чтобы за такой короткий срок было такое количествово отключений", - отметил губернатор.На совещании присутствует и.о. гендиректора ПАО "Т Плюс"Его срочно вызвали из Москвы в связи с аварией."В той или иной мере отключения коснулись 320 тысяч жителей Самары. Ситуация является дестабилизирующей в городе", - подчеркнул, обращаясь к нему, Дмитрий Азаров.Губернатор порекомендовал Денису Паслеру заранее проработать систему альтернативных источников отопления на случай аварийных ситуаций.Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе будет проведена проверка по факту произошедшего с участием МЧС и правоохранительных органов."Необходимо минимизировать количество территорий, домов, на которых невозможно подключение центрального отопления по резервной схеме", - поставил задачу глава региона.Кроме того, уже в ближайшие 2 недели будет проведена тренировка по переподключению объекта к мобильной котельной, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.