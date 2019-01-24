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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проводит комиссию по ликвидации ЧС

24 января 2019 16:47
118
На совещании присутствует и.о. гендиректора ПАО
Дмитрий Азаров проводит комиссию по ликвидации ЧС.

Оперативную обстановку доложил глава ГУ МЧС СО Олег Бойко.

Глава Самары Елена Лапушкина: по состоянию на 16.45 ч подключено:

- 172 дома из 338,
- 11 детских садов,
- 8 школ.

Бригады активно работают по подключению оставшихся МКД.

Горвласти доложили о ситуации по возникновению аварий на сетях "Т плюс".

С 30.12.18 в Самаре произошли уже 32 аварии, в той или иной степени отключения коснулись 320 000 горожан.

"Такого на моей памяти не было, чтобы за такой короткий срок было такое количествово отключений", - отметил губернатор.

На совещании присутствует и.о. гендиректора ПАО "Т Плюс"  Денис Паслер.

Его срочно вызвали из Москвы в связи с аварией.

"В той или иной мере отключения коснулись 320 тысяч жителей Самары. Ситуация является дестабилизирующей в городе", - подчеркнул, обращаясь к нему, Дмитрий Азаров.

Губернатор порекомендовал Денису Паслеру заранее проработать систему альтернативных источников отопления на случай аварийных ситуаций.

Также Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе будет проведена проверка по факту произошедшего с участием МЧС и правоохранительных органов.

"Необходимо минимизировать количество территорий, домов, на которых невозможно подключение центрального отопления по резервной схеме", -  поставил задачу глава региона.

Кроме того, уже в ближайшие 2 недели будет проведена тренировка по переподключению объекта к мобильной котельной, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



Политика региона
24 января 2019  16:47
На совещании присутствует и.о. гендиректора ПАО
Дмитрий Азаров проводит комиссию по ликвидации ЧС
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Действия созданного штаба по ликвидации аварии также считаю неэффективными.
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