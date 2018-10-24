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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда

24 октября 2018 16:06
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24 октября глава региона провел выездное совещание на объекте.
В среду, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительную площадку на пересечении ул. Самойловской и ул. Дерябинской в Железнодорожном районе Самары. Там возводится 24-этажное здание будущего Шестого кассационного суда. Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда

Правительство Самарской области держит вопрос со строительством здания на постоянном контроле. 11 сентября глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным.

Тогда руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.

Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.

24 октября глава региона провел выездное совещание на объекте. Он осмотрел здание и обсудил с руководителями профильных ведомств ряд по технических вопросов, таких, как проектирование и строительство объекта, благоустройство прилегающей территории и т. д.

"Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что 7 июля 2018 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции, в компетенцию которых войдет пересмотр решений нижестоящих инстанций, в том числе краевых, республиканских и областных судов.

Всего на территории РФ будет создано девять таких судов, при этом Шестой кассационный суд общей юрисдикции разместится в Самаре — в строящемся здании на площади Урицкого в границах улиц Дерябинской и Самойловской. Председателем будущего суда станет Александр Ефанов, ныне возглавляющий Арбитражный суд Самарской области.

За проектирование здания отвечает ГУП Самарской области Институт "ТеррНИИгражданпроект". В начале сентября предприятие выиграло тендер на "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары". Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей.

Сейчас здание достроено на 85%, частично выполнены инженерные сети и отделка. Проект реконструкции предполагает сохранение существующих объемов здания и его площади в 5,5 тыс. кв. м. В то же время представители института сообщили, что предполагается расширение нижней технической зоны с инженерными коммуникациями и пристройка специального закрытого блока для конвоируемых. Перед зданием появится парадная площадь, будет расширен козырек и входная группа, передает Волга Ньюс.
 
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Комментарии



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