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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел заседание правительства СО, в рамках которого обсуждался ряд законопроектов

12 сентября 2018 15:04
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Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.
Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание правительства СО, в рамках которого обсуждался ряд законопроектов - они будут направлены на рассмотрение в губернскую думу. Один из них касался внесения изменений в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. 

По закону, убытки, причиненные гражданину или юрлицу госорганами #СО, подлежат возмещению за счёт областной казны. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе, Главные распорядители средств областного бюджета наделяются полномочиями по предъявлению в суде требований о взыскании средств в порядке регресса к должностным лицам органов госвласти СО.

При этом ГРБС сам принимает решение о предъявлении иска или отсутствии на то оснований. Отчётность по этим решениям,в соответствии с законопроектом,будет ежеквартально подаваться в Минфин СО.

Это позволит существенно повысить исполнительскую дисциплину ГРБС, минимизировать случаи необоснованного отказа от предъявления регрессивно иска. Законопроект поддержан Кабмином СО и будет направлен в губернскую думу. 

Второй вопрос повестки касался изменения в статью закона СО о дорожном фонде.

В соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс РФ доходы субъекта за счёт взыскания штрафов за нарушение ПДД с 1.01.2019 будут включены в доходы регионального дорожного фонда.

Руководитель Минтранса СО пояснил: эти доходы будут поступать в дорожный фонд, а средства распределяться на содержание,в том числе, камер фото-видеофиксации.

Дмитрий Азаров поинтересовался о процессе установки оборудования фото- видеофиксации на дорогах СО.

"Были жаркие споры, состязательность во время проведения торгов. Как идёт работа?", - спросил глава региона.

Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин пояснил, что сейчас наблюдается отставание по срокам заключения контракта и, соответственно, по выполнению работ.

Объективная причина - невозможность проведения работ в период ЧМ (особый режим ~1,5 месяца).

Дмитрий Азаров потребовал представить детальный анализ по другим факторам-оспариванию договора с победителем торгов другой компанией,эффективности ведения работ и квалификации подрядчика.

На повестку был вынесен вопрос об изменении в постановление Правительства СО о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на развитие жилищного строительства.

Дмитрий Азаров счёл доклад и документацию  врио министра строительства Самарской области Александра Баландина непроработанными и отправил вопрос на повторное рассмотрение.

Отдельно рассматривались вопросы предоставления бюджетных кредитов Камышлинскому району СО, связанных с реструктуризацией и погашением ранее взятых муниципалитетом коммерческих кредитов по замещению коммерческих кредитов муниципалитетов более "дешевыми" региональными.

Глава региона также проучил Минфину СО проработать чёткий механизм, позволяющий контролировать кредитную политику муниципалитетов - по аналогии с тем, как это происходит на федеральном уровне.

"На федеральном уровне, если регион нарушает условия реструктуризации, он лишается права на неё и обязан гасить взятые средства в сжатые сроки, - отметил Дмитрий Азаров.- Необходимо такие же четкие условия установить и на уровне региона".

"Нужны муниципалитету деньги - приходите в Правительство и доказывайте необходимость кредита. Если мы поймём, что средства пойдут в дело, предоставим", - подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.





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Комментарии



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