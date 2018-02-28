Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии региона
28 февраля 2018 16:47
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Участники совещания обсудили обеспечение безопасности в период избирательной кампании и в день голосования. «Приоритетной задачей как областной, так и муниципальных антитеррористических комиссий становится принятие исчерпывающих мер по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности. Профилактические меры следует провести на избирательных участках, объектах инфраструктуры, предприятий жизнеобеспечения, местах отдыха людей», - обозначил первоочередные направления работы глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этот период требуется повышенная бдительность как органов власти, так и от правоохранительных органов.
О подготовке губернии к дню голосования членам комиссии доложил заместитель начальника полиции ГУ МВД по Самарской области Юрий Дмитриев. Основной задачей всей правоохранительной системы сейчас является антитеррористическая защищенность избирательных участков, помещений территориальных избирательных комиссий, а так же мест размещения системы ГАС «Выборы». По словам Дмитриева, основной выявленный недостаток - не везде установлены металлодетекторы и системы охранной сигнализации.
Юрий Дмитриев сообщил, что сейчас под охраной полиции находится типографский комплекс, где печатаются бюллетени, после их передачи ТИКам, комиссии будут также взяты под круглосуточную охрану органами правопорядка.
«Вопросы по металлодетекторам, сигнализации можно решить оперативно, текущие вопросы отрабатываются в ежедневном режиме. К 5 марта готовность объектов выборов должна быть обеспечена», - поставил задачу Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
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