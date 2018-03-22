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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области

22 марта 2018 19:45
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Наркоситуация в регионе по-прежнему непростая - по результатам соцопросов наркомания занимает 6 место в рейтинге острых социальных проблем, заботящих граждан.
Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области, где подводились результаты работы за 2017 год. Наркоситуация в регионе по-прежнему непростая - по результатам соцопросов наркомания занимает 6 место в рейтинге острых социальных проблем, заботящих граждан. 

В ходе заседания с докладами выступили представители МВД, регионального минздрава, главы городов и районов, где наркоситуация наиболее напряженная.

Дмитрий Азаров поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Особое внимание необходимо уделить всестороннему анализу ситуации в разрезе муниципалитетов.

Глава региона отметил, что наркоситуацию по муниципалитетам нужно анализировать глубоко и предметно. Не только отслеживать динамику, но и сопоставлять эти данные с уровнем зарплат, безработицей, качеством медицины, активностью культурной и общественной жизни.

Только такой всесторонний и системный анализ, по мнению Дмитрия Азарова, даст объективную картину происходящего и позволит работать на улучшение наркоситуации в регионе более эффективно, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.








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Комментарии



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