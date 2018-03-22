Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области

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В ходе заседания с докладами выступили представители МВД, регионального минздрава, главы городов и районов, где наркоситуация наиболее напряженная.Дмитрий Азаров поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Особое внимание необходимо уделить всестороннему анализу ситуации в разрезе муниципалитетов.Глава региона отметил, что наркоситуацию по муниципалитетам нужно анализировать глубоко и предметно. Не только отслеживать динамику, но и сопоставлять эти данные с уровнем зарплат, безработицей, качеством медицины, активностью культурной и общественной жизни.Только такой всесторонний и системный анализ, по мнению Дмитрия Азарова, даст объективную картину происходящего и позволит работать на улучшение наркоситуации в регионе более эффективно, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.