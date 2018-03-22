Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области
22 марта 2018 19:45
96
В ходе заседания с докладами выступили представители МВД, регионального минздрава, главы городов и районов, где наркоситуация наиболее напряженная.
Дмитрий Азаров поручил комиссии усилить межведомственное взаимодействие. Особое внимание необходимо уделить всестороннему анализу ситуации в разрезе муниципалитетов.
Глава региона отметил, что наркоситуацию по муниципалитетам нужно анализировать глубоко и предметно. Не только отслеживать динамику, но и сопоставлять эти данные с уровнем зарплат, безработицей, качеством медицины, активностью культурной и общественной жизни.
Только такой всесторонний и системный анализ, по мнению Дмитрия Азарова, даст объективную картину происходящего и позволит работать на улучшение наркоситуации в регионе более эффективно, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
22 марта 2018 19:45
Наркоситуация в регионе по-прежнему непростая - по результатам соцопросов наркомания занимает 6 место в рейтинге острых социальных проблем, заботящих... Политика региона
95
22 марта 2018 18:08
Николай Подгузов подчеркнул, что в текущем году регион ждет серьезная модернизация почтовой сети. Политика региона
114
22 марта 2018 16:07
По словам вице-премьера, повышение ставки не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны, а дополнительные деньги можно будет потратить на... Политика региона
153
Выборы 2018
22 марта 2018 09:33
Рост явки в АПЭК связывают со сменой руководства региона и последующими реформами. Выборы 2018
143
21 марта 2018 14:10
Активизация электората является следствием обновления руководства региона, считает сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите... Выборы 2018
198
21 марта 2018 13:43
По его мнению, на пользу пошло и возрождение института общественных наблюдателей. Выборы 2018
173
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1099
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
751
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
692
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1459
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
874
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
964
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1572
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
896
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4144
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2358
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2818
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2705
Мероприятия