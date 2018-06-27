Дмитрий Азаров провел встречу с руководством федеральной службы судебных приставов

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Закир Муратов переведён в регион в порядке кадровой ротации службы. Он прошел путь от рядового сотрудника до заместителя руководителя УФССП России, работал в центральном аппарате ФСПП. Последние пять лет занимал должность руководителя УФССП России по Тульской области.‏ Глава региона подчеркнул важность совместной работы ФСПП и регионального правительства: "Мы традиционно работаем в очень тесном взаимодействии со всеми федеральными службами. И сейчас есть ощущение именно командной работы, работы на результат".Дмитрий Азаров также отметил, что Правительство региона готово помогать службе в исполнении судебных решений в случаях, когда требуется сложный демонтаж и вывоз имущества:"Понятно, что у службы судебных приставов свои компетенции, и зачастую очень не просто добиваться результата. Нацелены здесь на совместную работу, готовы помогать и подстраховывать",- подчеркнул глава региона и предложил выявить наиболее сложные, проблемные к исполнению решения в качестве первоочередных задач для УФССП.Также в ходе встречи Дмитрий Азаров отметил большую работу, которая была проведена УФСПП по исполнению судебных решений в период подготовки к ЧМ-20118:"В процессе подготовки была полная мобилизация всех служб, ведомств, всех ветвей и органов власти. Такая слаженная работа позволила создать условия для подготовки региона к проведению Чемпионата мира, наведению порядка. Вот такую командную мобилизацию, которая в этот сложный период произошла, нам необходимо сохранить", - резюмировал глава региона, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.