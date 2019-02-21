Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 21 февраля, 17:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/02:
USD 65.86
-0.34
EUR 74.68
-0.14
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией Швейцарии

21 февраля 2019 15:40
80
Глава региона отметил, что сотрудничество Самарской области и Швейцарии имеет свою историю - еще в 1995 году корпорация Nestle приобрела контрольный пакет акций шоколадной фабрики “Россия”.
Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с делегацией Швейцарии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Ивом Россье.

Открывая встречу, глава региона отметил, что сотрудничество Самарской области и Швейцарии имеет свою историю - еще в 1995 году корпорация Nestle приобрела контрольный пакет акций шоколадной фабрики “Россия”. Затем сотрудничество получило развитие в машиностроении, металлургии, других отраслях.

Дмитрий Азаров сообщил, что за последние 4 года торговый оборот между Самарской областью и Швейцарией вырос в 3 раза с 7,4 млн долларов до 22,8 млн долларов. Такой рост связан в том числе и с открытием в 2017 году “Швейцарского центра в Самаре”, первого делового швейцарского центра в Поволжье.

Губернатор подчеркнул, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан - Самарская область обладает уникальными компетенциями в аэрокосмической промышленности, машиностроении, нефтепереработке и нефтехимии. Также регион заинтересован в сотрудничестве в сфере культуры, образования, здравоохранения.

Отдельно Дмитрий Азаров упомянул о развитии туризма. Потенциал Самарской области здесь огромен, а в Швейцарии готовят лучших специалистов в этой сфере, туда едут учится со всего мира.

“Мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества, выходе на конкретные решения, реализацию конкретных проектов”, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Посол Ив Россье в свою очередь сообщил, что Швейцарская конфедерация решила учредить пост почетного консула в Российской Федерации. Он начнет свою работу в Самарской области. Его роль заключается в представлении Швейцарии и швейцарских компаний в России, а также российских компаний, которые примут решение работать в Швейцарии.

Ив Россье подчеркнул: “Этот факт служит подтверждением тому, насколько важно сотрудничество с Самарской областью для Швейцарии”.

Почетным консулом стал генеральный директор Швейцарского центра в Самаре Николя Вэфлер.

Говоря о развитии сотрудничества, посол отметил: ”Потенциал Самарской области и всей России огромен”. Кроме того, Ив Россье подчеркнул первостепенную важность инвестиций в развитии двусторонних экономических отношений.

Затем с презентацией Самарской области и ее потенциала выступила и.о. министра экономического развития и инвестиций региона Любовь Иванова. Она подробно рассказала о преимуществах региона — это и высокий уровень развития экономики, и высококвалифицированные кадры, и выгодное географическое положение. Особенно швейцарских гостей заинтересовало строительство моста через Волгу в районе села Климовка. Новый мост поможет в полной мере раскрыть логистический потенциал Самарской области.

Также Любовь Иванова ознакомила швейцарских бизнесменов с инструментами поддержки инвесторов, действующими в регионе. Так, например, Тольятти является крупнейшим в России городом, обладающим статусом территории опережающего развития. Кроме того, 12 февраля этого года статус ТОР был присвоен Чапаевску.

После презентации члены швейцарской делегации получили возможность задать губернатору интересующие их вопросы, передает vkonline.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 февраля 2019  15:40
Глава региона отметил, что сотрудничество Самарской области и Швейцарии имеет свою историю - еще в 1995 году корпорация Nestle приобрела контрольный пакет акций шоколадной фабрики “Россия”.
Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией Швейцарии
Глава региона отметил, что сотрудничество Самарской области и Швейцарии имеет свою историю - еще в 1995 году корпорация Nestle приобрела контрольный пакет акций... Политика региона
79
20 февраля 2019  20:47
Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Выплаты с начала 2019 года будут пересчитаны.
Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума
Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Выплаты с начала 2019 года будут... Политика региона
361
20 февраля 2019  19:19
Традиционно Путин начал с задач экономического развития страны, социальных проблем России и исполнения
15-е послание Путина: от президента ждали, что он скажет "про людей", это он и сделал
Традиционно Путин начал с задач экономического развития страны, социальных проблем России и исполнения "майских указов".  Политика региона
3866
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1213
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
898
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
894
Весь список


Видео
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
281
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1012
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
812
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
733
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
869
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
1101
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2513
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2218
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2497
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2885
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
3069
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4377
Весь список

Мероприятия
В Тольятти обсуждают вопросы развития местного самоуправления
Самарцев приглашают на проект «От кольчуги до мундира»
Зимний фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь" в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные