Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией Швейцарии
21 февраля 2019 15:40
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Открывая встречу, глава региона отметил, что сотрудничество Самарской области и Швейцарии имеет свою историю - еще в 1995 году корпорация Nestle приобрела контрольный пакет акций шоколадной фабрики “Россия”. Затем сотрудничество получило развитие в машиностроении, металлургии, других отраслях.
Дмитрий Азаров сообщил, что за последние 4 года торговый оборот между Самарской областью и Швейцарией вырос в 3 раза с 7,4 млн долларов до 22,8 млн долларов. Такой рост связан в том числе и с открытием в 2017 году “Швейцарского центра в Самаре”, первого делового швейцарского центра в Поволжье.
Губернатор подчеркнул, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан - Самарская область обладает уникальными компетенциями в аэрокосмической промышленности, машиностроении, нефтепереработке и нефтехимии. Также регион заинтересован в сотрудничестве в сфере культуры, образования, здравоохранения.
Отдельно Дмитрий Азаров упомянул о развитии туризма. Потенциал Самарской области здесь огромен, а в Швейцарии готовят лучших специалистов в этой сфере, туда едут учится со всего мира.
“Мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества, выходе на конкретные решения, реализацию конкретных проектов”, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Посол Ив Россье в свою очередь сообщил, что Швейцарская конфедерация решила учредить пост почетного консула в Российской Федерации. Он начнет свою работу в Самарской области. Его роль заключается в представлении Швейцарии и швейцарских компаний в России, а также российских компаний, которые примут решение работать в Швейцарии.
Ив Россье подчеркнул: “Этот факт служит подтверждением тому, насколько важно сотрудничество с Самарской областью для Швейцарии”.
Почетным консулом стал генеральный директор Швейцарского центра в Самаре Николя Вэфлер.
Говоря о развитии сотрудничества, посол отметил: ”Потенциал Самарской области и всей России огромен”. Кроме того, Ив Россье подчеркнул первостепенную важность инвестиций в развитии двусторонних экономических отношений.
Затем с презентацией Самарской области и ее потенциала выступила и.о. министра экономического развития и инвестиций региона Любовь Иванова. Она подробно рассказала о преимуществах региона — это и высокий уровень развития экономики, и высококвалифицированные кадры, и выгодное географическое положение. Особенно швейцарских гостей заинтересовало строительство моста через Волгу в районе села Климовка. Новый мост поможет в полной мере раскрыть логистический потенциал Самарской области.
Также Любовь Иванова ознакомила швейцарских бизнесменов с инструментами поддержки инвесторов, действующими в регионе. Так, например, Тольятти является крупнейшим в России городом, обладающим статусом территории опережающего развития. Кроме того, 12 февраля этого года статус ТОР был присвоен Чапаевску.
После презентации члены швейцарской делегации получили возможность задать губернатору интересующие их вопросы, передает vkonline.ru.
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Комментарии
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