Дмитрий Азаров провел совместное заседание корсовета по правопорядку и антинаркотической комиссии СО
26 декабря 2018 18:09
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Участники заседания подвели итоги уходящего года и обозначили планы на грядущий. Члены комиссии обсудили, как в регионе реализуется стратегия противодействия экстремизму. Важную роль в этой работе играет гармонизация межнациональных отношений. «Сегодня Правительство области поддерживает конструктивную деятельность национальных общественных объединений региона. Проводится регулярная информационная работа. Только за последний год выпущено более 700 журналистских материалов на тему дружбы народов», – сообщил первый заместитель руководителя администрации Губернатора Виктор Кузнецов.
Отдельное внимание уделяется работе с мигрантами – для них действует Центр правовой помощи, где можно получить бесплатные юридические консультации. Также регулярно проводится мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений с целью предупреждения конфликтных ситуаций.
Не менее активная работа ведется с молодежью. Ребята участвуют в социальных и культурных мероприятиях, слушают лекции об опасности экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов, поддерживают традиции добрососедства в своих коллективах.
Второй не менее важный вопрос был посвящен снижению аварийности на дорогах области. По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрия Некрасова, по итогам 11 месяцев текущего года количество погибших в ДТП снизилось на 9%. Однако число аварий с пострадавшими возросло. При этом одна треть всех происшествий зарегистрирована в областной столице. «Причиной 90% ДТП является несоблюдение правил дорожного движения водителями. Также в 40 % случаях в местах аварий зарегистрированы недостатки дорожной сети», – сообщил Некрасов. Работа по улучшению ситуации ведется регулярно и системно.
С 2017 года в регионе реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам этой программы уже отремонтировано 361 км дорог федерального, регионального, межмуниципального и муниципального значения. «В 2018 году завершен ремонт 198 км автодорог, в том числе 79 участков регионального значения», – сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. По его словам во всех ремонтах учтены меры по повышению безопасности дорожного движения. В частности, в 2018 году установлено 48 км барьерного ограждения, построено 28 км линии улично-дорожного освещения, смонтировано 1832 новых дорожных знаков и 109 светофоров. «В этом году мы выполнили все мероприятия по ремонту аварийно-опасных участков. В результате на магистральных улицах число тяжких ДТП сократилось до 0. Это в первую очередь Красноглинское и Волжское шоссе», – отметил министр.
В следующем году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется направить боле 4,7 млрд рублей — средства федерального и регионального бюджетов.
«Нам крайне важно, чтобы работа, проводимая в рамках нацпроекта, была эффективной. Поэтому необходимо проанализировать, насколько сокращается аварийность на всех реконструируемых участках, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Перед нами стоит важная задача по увеличению продолжительности жизни наших граждан . Снижение аварийности играет здесь не последнюю роль».
Также на заседании рассмотрели вопросы борьбы с наркоманией. По словам заместителя министра здравоохранения области Татьяна Сочинской ситуация с наркозависимыми постепенно улучшается. «Если в 2016 году в области было зарегистрировано 8,9 тыс. больных граждан, в этом году цифра снизилась до 5,1 тыс.».
Несмотря на положительные сдвиги проблемы в данной сфере остаются. «Не удается переломить ситуацию с выводом из теневого сектора негосударственных реабилитационных центров и наладить их взаимодействие с учреждениями здравоохранения», – отметил вице-губернатор области Юрий Рожин. Пока в реестр НКО входит всего три организации, занимающиеся реабилитацией наркозависимых. Работа по привлечению некоммерческого сектора продолжается, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Политика региона
26 декабря 2018 19:51
Важную роль в этой работе играет гармонизация межнациональных отношений. Политика региона
0
26 декабря 2018 18:09
Участники заседания подвели итоги уходящего года и обозначили планы на грядущий. Члены комиссии обсудили, как в регионе реализуется стратегия противодействия... Политика региона
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Отмечается, что благодаря ежегодному росту МРОТ у 3,7 миллиона работников возрастёт размер зарплаты. Политика региона
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