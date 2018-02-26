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Дмитрий Азаров провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и антикоррупционной комиссии
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Дмитрий Азаров провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и антикоррупционной комиссии

26 февраля 2018 22:39
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Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу по профилактике коррупционных проявлений совместно с надзорными и правоохранительных органами.
В понедельник, 26 февраля, глава региона Дмитрий Азаров провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по противодействию коррупции.

Участники совещания обсудили решение проблем жителей области, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Системная работа в этом направлении начата по поручению Главы региона в прошлом году. Только за 4 квартал 2017 года и 1 квартал текущего года благодаря скоординированной работе власти, надзорных и правоохранительных органов удалось удовлетворить права более 800 дольщиков.

В 2018 году планируется ввести 12 проблемных объектов - шесть в Самаре, по три - в Тольятти и Волжском районе. Руководитель области акцентировал внимание, что эту проблему необходимо решить как можно быстрее, а недобросовестные застройщики должны ответить по закону.

«Люди всегда ставят вопрос о наказании виновных. У нас ряд уголовных дел доведен до конца и все ответственные уже получили справедливые наказания. Но очевидно, что эта работа должна быть продолжена в отношении как застройщиков, так и чиновников», - особо подчеркнул глава региона.

Врио министра строительства региона Александр Баландин доложил, что в настоящий момент в реестре значится 38 проблемных объектов. По 27-ми разработаны «дорожные карты», достигнуты договоренности с инвесторами и застройщиками. Руководитель профильного ведомства заявил, что проблемы обманутых дольщиков будут решаться не только путем достройки объектов, но и путем компенсационных мероприятий, предоставления жилых помещений в других домах.

По 11 объектам конкретные мероприятия сейчас находятся в разработке, минстрой занимается подбором инвесторов. Александр Баландин доложил, что к сентябрю «дорожные карты» по этим объектам также будут готовы. Однако глава региона поставил задачу сократить сроки и провести необходимые мероприятия до 1 июня. На совещании также рассмотрели исполнение поручений, которые были даны Дмитрием Азаровым во время трех расширенных встреч с дольщиками.

О выполнении национального плана и региональной программы по борьбе с коррупцией доложил заместитель руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Игорь Габец. Он отметил, что в прошлом году благодаря повышению качества работы правоохранительных органов и эффективному межведомственному взаимодействию число выявленных нарушений выросло на 26%, более чем на 40% увеличилось выявление фактов взяточничества.

Коррупционные проявления чаще всего выявлялись в органах муниципального управления, бюджетной сферы, здравоохранения, образования и ЖКХ. В последнем случае рост составил 46% и 161% соответственно. Игорь Габец заявил, что в местных органах власти выявлены факты личной заинтересованности при организации закупок для муниципальных нужд и заключении муниципальных контрактов с аффилированными структурами. По итогам проверочных мероприятий и на основании рекомендаций комиссий 338 служащих привлечены к различным видам юридической ответственности.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что каждый факт и решение по нему необходимо предавать огласке, чтобы люди видели, как ведется эта работа, и понимали неотвратимость наказания для коррупционеров. «Отработали, подошли жестко, принципиально - надо людей проинформировать. У граждан будет больше доверия к этой работе, они будут активнее включаться, помогать нам в борьбе с этими проявлениями», - подчеркнул руководитель области.

Также Игорь Габец также обозначил проблемы в сфере профилактики коррупционных правонарушений. Так, в ряде муниципалитетов корректировка перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, проводилась с нарушением сроков, а в Красноглинском районе Самары такой документ и вовсе отсутствует. Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки принять по этому факту дисциплинарные меры.

Руководитель области особо отметил, что во многом из-за коррупции в последние годы замедлились темпы социально-экономического развития, в связи с этим регион теряет инвестиции. В 2017 году суммарный ущерб от коррупции превысил 5,8 млрд рублей. Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу по профилактике коррупционных проявлений совместно с надзорными и правоохранительных органами.

«Уверен, это позволит оздоровить экономику региона, повысить уровень доверия жителей к органам власти, к той работе, которая сегодня проводится на территории Самарской области и в целом в Российской Федерации», - сказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности во время проведения ЧМ-2018. «Меры безопасности должны быть эффективными, но не навязчивыми, не создающими дискомфорт для спортсменов и болельщиков, не разрушающими атмосферу большого спортивного праздника мирового масштаба», - отметил в этой связи глава региона.

Особое внимание было уделено подготовке транспортной инфраструктуры. Дмитрий Азаров отметил многочисленные жалобы горожан на организацию дорожного движения по Московскому шоссе и поручил министерству транспорта и автомобильных дорог оперативно их решить. Кроме того, главе Самары Елене Лапушкиной было поручено проработать вопросы, касающиеся доставки болельщиков с набережной Волги до стадиона «Самара Арена», сообщает пресс-служба облправительства. 
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