Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата

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, губернаторпровел совет по улучшению инвестиционного климата в регионе. В заседания участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и ключевые проекты, которые могут быть реализованы в губернии в ближайшее время.Это уже четвертое заседание совета в текущем году. Как отметил Дмитрий Азаров, совещательный орган зарекомендовал себя эффективной площадкой для диалога между органами власти и потенциальными инвесторами по реализации перспективных инвестпроектов, создающих основу для роста региональной экономики.За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.По словам губернатора, снижение неопределенности для бизнес-среды и улучшение деловых настроений способствовало укреплению позиций Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.«Мы показали одну из лучших динамик, поднявшись на 17 пунктов. Но то место, на котором регион пока находится, нас устраивать не может», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Кроме того, по итогам первого полугодия впервые за три года в регионе инвестиции вышли из отрицательных значений. Рост инвестиций в основной капитал составил 101,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017-го. При этом динамика, отметил Губернатор, в Самарской области ниже, чем в среднем по стране.По словам Дмитрия Азарова, региону нужна экономика, опережающая среднероссийские темпы роста инвестиций: именно такая траектория роста закладывается при работе над Стратегией долгосрочного развития региона.«Необходимо создавать все условия для локализации производств, активно координировать усилия на всех уровнях власти и управления, эффективно организовывать работу институтов развития, – подчеркнул Глава региона. – Сегодня, к сожалению, не все они работают эффективно. Ряд кадровых изменений уже прошли, и, думаю, будут продолжены. Рассчитываю, что новые руководители выстроят работу, нацеленную на результат, а не на освоение бюджетных средств».В ходе Совета подробно рассматривается вопрос достижения регионом показателей, предусмотренных целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса. За последний год в этом направлении проделана огромная работа, и в настоящий момент средний процент достижения показателей в губернии составляет 94% (по России – 89%).Ряд целевых моделей внедрены на 100%, например, подключение к сетям газораспределения, к системам тепло-водоснабжения и водоотведения, законодательство о поддержке инвестиционной деятельности, каналы прямой связи инвесторов и руководителями региона. При этом по ряду показателей по ряду работа продолжается. Дмитрий Азаров обратил особое внимание на достижение показателей по направлениям «Постановка на кадастровый учет» (78%), «Разрешение на строительство» (83%), «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» (91%).«В течение ноября мы должны максимально проработать все слабые места и совместно с предпринимателями понять, где мы недоработали, и ситуацию исправить», – поставил задачу Дмитрий Азаров.На Совете подробно обсудили проблемные вопросы внедрения целевых моделей регулирования и заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора по Самарской областио контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов предпринимательства. В частности, было отмечено, что в последние годы ведомство ориентировано на сокращение количества протоколов и штрафов и повышение количество предупреждений, профилактических бесед.«Работа, направленная на профилактику и предупреждение, – это именно то взаимодействие, на которое мы сегодня нацелены. Светлана Валерьевна, хочу вас поблагодарить за такой подход к деятельности управления», – отметил Дмитрий Азаров.На инвестсовете также рассмотрели три перспективных проекта: создание центра здоровья «Волжские термы» в Новокуйбышевске, строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Преображенке, а также животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада. В наибольшей степени готовности находится последний объект: ООО «РАДНА» и ассоциация голландских фермеров уже с января готовы приступить к строительству. Инвестиции составят 2 млрд рублей. Другие проекты, по мнению совета, требуют доработки.Следующий совет по улучшению инвестиционного климата в регионе пройдет до конца года. Он начнется с доклада министра экономического развития и инвестиций Самарской области, заместителя председателя совета по инвестициям Дмитрия Богданова о ранее принятых решениях по инвестиционным проектам и их исполнении, передает пресс-служба облправительства.