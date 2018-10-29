Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата
29 октября 2018 19:41
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Это уже четвертое заседание совета в текущем году. Как отметил Дмитрий Азаров, совещательный орган зарекомендовал себя эффективной площадкой для диалога между органами власти и потенциальными инвесторами по реализации перспективных инвестпроектов, создающих основу для роста региональной экономики.
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.
По словам губернатора, снижение неопределенности для бизнес-среды и улучшение деловых настроений способствовало укреплению позиций Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
«Мы показали одну из лучших динамик, поднявшись на 17 пунктов. Но то место, на котором регион пока находится, нас устраивать не может», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Кроме того, по итогам первого полугодия впервые за три года в регионе инвестиции вышли из отрицательных значений. Рост инвестиций в основной капитал составил 101,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017-го. При этом динамика, отметил Губернатор, в Самарской области ниже, чем в среднем по стране.
По словам Дмитрия Азарова, региону нужна экономика, опережающая среднероссийские темпы роста инвестиций: именно такая траектория роста закладывается при работе над Стратегией долгосрочного развития региона.
«Необходимо создавать все условия для локализации производств, активно координировать усилия на всех уровнях власти и управления, эффективно организовывать работу институтов развития, – подчеркнул Глава региона. – Сегодня, к сожалению, не все они работают эффективно. Ряд кадровых изменений уже прошли, и, думаю, будут продолжены. Рассчитываю, что новые руководители выстроят работу, нацеленную на результат, а не на освоение бюджетных средств».
В ходе Совета подробно рассматривается вопрос достижения регионом показателей, предусмотренных целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса. За последний год в этом направлении проделана огромная работа, и в настоящий момент средний процент достижения показателей в губернии составляет 94% (по России – 89%).
Ряд целевых моделей внедрены на 100%, например, подключение к сетям газораспределения, к системам тепло-водоснабжения и водоотведения, законодательство о поддержке инвестиционной деятельности, каналы прямой связи инвесторов и руководителями региона. При этом по ряду показателей по ряду работа продолжается. Дмитрий Азаров обратил особое внимание на достижение показателей по направлениям «Постановка на кадастровый учет» (78%), «Разрешение на строительство» (83%), «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» (91%).
«В течение ноября мы должны максимально проработать все слабые места и совместно с предпринимателями понять, где мы недоработали, и ситуацию исправить», – поставил задачу Дмитрий Азаров.
На Совете подробно обсудили проблемные вопросы внедрения целевых моделей регулирования и заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой о контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов предпринимательства. В частности, было отмечено, что в последние годы ведомство ориентировано на сокращение количества протоколов и штрафов и повышение количество предупреждений, профилактических бесед.
«Работа, направленная на профилактику и предупреждение, – это именно то взаимодействие, на которое мы сегодня нацелены. Светлана Валерьевна, хочу вас поблагодарить за такой подход к деятельности управления», – отметил Дмитрий Азаров.
На инвестсовете также рассмотрели три перспективных проекта: создание центра здоровья «Волжские термы» в Новокуйбышевске, строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Преображенке, а также животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада. В наибольшей степени готовности находится последний объект: ООО «РАДНА» и ассоциация голландских фермеров уже с января готовы приступить к строительству. Инвестиции составят 2 млрд рублей. Другие проекты, по мнению совета, требуют доработки.
Следующий совет по улучшению инвестиционного климата в регионе пройдет до конца года. Он начнется с доклада министра экономического развития и инвестиций Самарской области, заместителя председателя совета по инвестициям Дмитрия Богданова о ранее принятых решениях по инвестиционным проектам и их исполнении, передает пресс-служба облправительства.
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