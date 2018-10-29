Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пользователи Сети считают, что главе Белого дома не хватает практики в данном вопросе, ведь подобное с ним случилось не в первый раз.
Трамп не смог справиться с зонтом и бросил его у самолёта
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.
Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата
Игра обошлась всего в $2.
Пара купила в комиссионке игру и нашла в ней тайник с драгоценностями на $18 тысяч
Самой популярной моделью стал iPhone XR черного цвета на 128 ГБ (20% продаж). Средняя стоимость смартфона в России составила 67 501 руб.
iPhone XR неожиданно побил рекорды продаж в России
В числе гостей фестиваля – около 100 артистов из разных регионов России.
Во всероссийском патриотическом фестивале «Музыкальная дорожка» победил юный житель Тольятти
В детском садике он оказался, чтобы забрать своего ребенка.
Сотрудник ИК-6 спас от пожара детский сад в поселке Красная Глинка
Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве.
Россия может разорвать договор о передаче Аляски США
Они заперли злоумышленника в комнате и удерживали до приезда стражей правопорядка, а также вызвали скорую помощь.
В Кинельском районе жители коммунальной квартиры, удерживали злоумышленника до приезда полицейских
сегодня  Понедельник, 29 октября, 21:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/10:
USD 65.63
-0.12
EUR 74.67
-0.32
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата

29 октября 2018 19:41
79
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.
В понедельник, 29 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестиционного климата в регионе. В заседания участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и ключевые проекты, которые могут быть реализованы в губернии в ближайшее время.

Это уже четвертое заседание совета в текущем году. Как отметил Дмитрий Азаров, совещательный орган зарекомендовал себя эффективной площадкой для диалога между органами власти и потенциальными инвесторами по реализации перспективных инвестпроектов, создающих основу для роста региональной экономики.

За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.

По словам губернатора, снижение неопределенности для бизнес-среды и улучшение деловых настроений способствовало укреплению позиций Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

«Мы показали одну из лучших динамик, поднявшись на 17 пунктов. Но то место, на котором регион пока находится, нас устраивать не может», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, по итогам первого полугодия впервые за три года в регионе инвестиции вышли из отрицательных значений. Рост инвестиций в основной капитал составил 101,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017-го. При этом динамика, отметил Губернатор, в Самарской области ниже, чем в среднем по стране.

По словам Дмитрия Азарова, региону нужна экономика, опережающая среднероссийские темпы роста инвестиций: именно такая траектория роста закладывается при работе над Стратегией долгосрочного развития региона.

«Необходимо создавать все условия для локализации производств, активно координировать усилия на всех уровнях власти и управления, эффективно организовывать работу институтов развития, – подчеркнул Глава региона. – Сегодня, к сожалению, не все они работают эффективно. Ряд кадровых изменений уже прошли, и, думаю, будут продолжены. Рассчитываю, что новые руководители выстроят работу, нацеленную на результат, а не на освоение бюджетных средств».

В ходе Совета подробно рассматривается вопрос достижения регионом показателей, предусмотренных целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса. За последний год в этом направлении проделана огромная работа, и в настоящий момент средний процент достижения показателей в губернии составляет 94% (по России – 89%).

Ряд целевых моделей внедрены на 100%, например, подключение к сетям газораспределения, к системам тепло-водоснабжения и водоотведения, законодательство о поддержке инвестиционной деятельности, каналы прямой связи инвесторов и руководителями региона. При этом по ряду показателей по ряду работа продолжается. Дмитрий Азаров обратил особое внимание на достижение показателей по направлениям «Постановка на кадастровый учет» (78%), «Разрешение на строительство» (83%), «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» (91%).

«В течение ноября мы должны максимально проработать все слабые места и совместно с предпринимателями понять, где мы недоработали, и ситуацию исправить», – поставил задачу Дмитрий Азаров.

На Совете подробно обсудили проблемные вопросы внедрения целевых моделей регулирования и заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой о контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов предпринимательства. В частности, было отмечено, что в последние годы ведомство ориентировано на сокращение количества протоколов и штрафов и повышение количество предупреждений, профилактических бесед.

«Работа, направленная на профилактику и предупреждение, – это именно то взаимодействие, на которое мы сегодня нацелены. Светлана Валерьевна, хочу вас поблагодарить за такой подход к деятельности управления», – отметил Дмитрий Азаров.

На инвестсовете также рассмотрели три перспективных проекта: создание центра здоровья «Волжские термы» в Новокуйбышевске, строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Преображенке, а также животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада. В наибольшей степени готовности находится последний объект: ООО «РАДНА» и ассоциация голландских фермеров уже с января готовы приступить к строительству. Инвестиции составят 2 млрд рублей. Другие проекты, по мнению совета, требуют доработки.

Следующий совет по улучшению инвестиционного климата в регионе пройдет до конца года. Он начнется с доклада министра экономического развития и инвестиций Самарской области, заместителя председателя совета по инвестициям Дмитрия Богданова о ранее принятых решениях по инвестиционным проектам и их исполнении, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
29 октября 2018  19:41
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.
Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата
За минувший год работы Совета господдержку в том или иной форме получили девять проектов с общим объемом капвложений около 30 млрд рублей.   Политика региона
73
29 октября 2018  17:56
Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве.
Россия может разорвать договор о передаче Аляски США
Курс Вашингтона на отказ от давних соглашений готовы подхватить в Москве.  Политика региона
172
29 октября 2018  16:51
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил нового руководителя коллективу Агентства.
Сергей Никитин назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил нового руководителя коллективу Агентства.   Политика региона
129
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
487
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
394
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
400
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
409
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
556
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
527
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
581
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
534
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1043
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
855
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1237
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1293
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2406
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1810
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1983
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет «Ночь искусств»
На площади Куйбышева состоится репетиция Парада Памяти
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные