Дмитрий Азаров провел совещание с товаропроизводителями региона
30 ноября 2017 21:49
225
Напомним, что системная работа по поддержке местных сельхоз- и товаропроизводителей была инициирована главой региона с первых дней работы. Он неоднократно заявлял о создании условий для повышения конкурентоспособности самарской продукции и создания новых рабочих мест. Правительству Самарской области уже поручено разработать комплекс мер по поддержке местных товаропроизводителей, следующий этап – тесный диалог с сетевиками.
«Развитие местного производства, создание новых рабочих мест в сельских поселениях, муниципалитетах - все это точки роста конкретных территорий. А улучшение экономической ситуации - это рост доходов, повышение уровня жизни граждан, и, в конечном счете, рост доходности всех участников рынка, в том числе, и крупных торговых сетей» - отметил в начале встречи Дмитрий Азаров.
В ходе совещания обсуждался вопрос взаимодействия сельхозпроизводителей с торговыми сетями. Сегодня не все предприниматели
готовы выполнять требования федеральных сетей, поэтому не могут довести продукцию до прилавков. Решением может стать развитие потребительской кооперации, которая в Самарской области по сравнению с другими субъектами Российской Федерации развита слабо.
Представители торговых сетей готовы заняться разработкой и продвижением бренда под условным названием «самарский производитель», организовать электронную площадку с данными всех производителей и торговых сетей, образовать совет по развитию продовольственного рынка с участием производителей, представителей торговых сетей и органов власти.
Инициативу главы региона о поддержке местной продукции поддержали все приглашенные представители крупных торговых сетей. И отметили - при равной цене покупатели выбирают самарскую продукцию, которую любят и знают. Как отметил заместитель директора Волжского филиала X5 Retail Group Алексей Сорокин, за 2016 год магазинами группы в Самарской области продано самарских товаров на сумму 9,1 млрд рублей. Аналогичные цифры по соседним регионам гораздо ниже: в Ульяновской области – 480,8 млн рублей, Пензенской – 728 млн, Оренбургской - 797,7 млн.
На совещании было предложено уделять особое внимание такой форме торговли, как ярмарки. Дмитрий Азаров поддержал предложение решать вопрос по организации ярмарок на территории Самарской области на региональном уровне. При этом учитывать предложения муниципалитетов. «Здесь очень важна местная составляющая. В первую очередь необходимо дать право муниципалитетам представить свои предложения, иначе они не будут чувствовать свою сопричастность к этому процессу. Соответственно, будут меньше заинтересованы», - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров подверг серьезной критике состояние зон, на которых располагаются ярмарки в регионе: «Меня категорически не устраивают эти развалы. У нас есть опыт приведения в порядок общественных зон и приобретения за счет бюджетных средств павильонов. Давайте разработаем формы, дизайн-проект, чтобы все было достойно, во всяком случае, в значимых местах».
Представители торговых сетей и местные товаропроизводители предоставят свои предложения по итогам совещания в недельный срок. Губернатор поставил задачу сформулировать их как можно более конкретно. Все предложения будут отрабатываться совместно с министерством сельского хозяйства и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
30 ноября 2017 22:20
Себя премьер-министр кандидатом в «текущем политическом сезоне» не видит. Политика региона
126
30 ноября 2017 22:04
Международная борьба с преступностью в интернете — «сегодня это тема номер один», пояснил Степашин. Политика региона
183
30 ноября 2017 21:49
Инициативу главы региона о поддержке местной продукции поддержали все приглашенные представители крупных торговых сетей. Политика региона
220
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1914
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1332
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1235
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4891
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1750
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8639
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2450
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9825
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2834
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1896
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1443
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1787
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1674
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1403
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3037
Мероприятия