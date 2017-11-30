Дмитрий Азаров провел совещание с товаропроизводителями региона

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В четверг, 30 ноября, врио губернатора Самарской областипровел совещание с сельхозтоваропроизводителями региона, представителями крупных торговых сетей, руководителями профильных ведомств и региональных управлений федеральных органов власти. В ходе обсуждения были озвучены конкретные предложения по повышению конкурентоспособности местной продукции и увеличению ее доли на прилавках магазинов города и Самарской области.Напомним, что системная работа по поддержке местных сельхоз- и товаропроизводителей была инициирована главой региона с первых дней работы. Он неоднократно заявлял о создании условий для повышения конкурентоспособности самарской продукции и создания новых рабочих мест. Правительству Самарской области уже поручено разработать комплекс мер по поддержке местных товаропроизводителей, следующий этап – тесный диалог с сетевиками.«Развитие местного производства, создание новых рабочих мест в сельских поселениях, муниципалитетах - все это точки роста конкретных территорий. А улучшение экономической ситуации - это рост доходов, повышение уровня жизни граждан, и, в конечном счете, рост доходности всех участников рынка, в том числе, и крупных торговых сетей» - отметил в начале встречи Дмитрий Азаров.В ходе совещания обсуждался вопрос взаимодействия сельхозпроизводителей с торговыми сетями. Сегодня не все предпринимателиготовы выполнять требования федеральных сетей, поэтому не могут довести продукцию до прилавков. Решением может стать развитие потребительской кооперации, которая в Самарской области по сравнению с другими субъектами Российской Федерации развита слабо.Представители торговых сетей готовы заняться разработкой и продвижением бренда под условным названием «самарский производитель», организовать электронную площадку с данными всех производителей и торговых сетей, образовать совет по развитию продовольственного рынка с участием производителей, представителей торговых сетей и органов власти.Инициативу главы региона о поддержке местной продукции поддержали все приглашенные представители крупных торговых сетей. И отметили - при равной цене покупатели выбирают самарскую продукцию, которую любят и знают. Как отметил заместитель директора Волжского филиала X5 Retail Group, за 2016 год магазинами группы в Самарской области продано самарских товаров на сумму 9,1 млрд рублей. Аналогичные цифры по соседним регионам гораздо ниже: в Ульяновской области – 480,8 млн рублей, Пензенской – 728 млн, Оренбургской - 797,7 млн.На совещании было предложено уделять особое внимание такой форме торговли, как ярмарки. Дмитрий Азаров поддержал предложение решать вопрос по организации ярмарок на территории Самарской области на региональном уровне. При этом учитывать предложения муниципалитетов. «Здесь очень важна местная составляющая. В первую очередь необходимо дать право муниципалитетам представить свои предложения, иначе они не будут чувствовать свою сопричастность к этому процессу. Соответственно, будут меньше заинтересованы», - отметил глава региона.Дмитрий Азаров подверг серьезной критике состояние зон, на которых располагаются ярмарки в регионе: «Меня категорически не устраивают эти развалы. У нас есть опыт приведения в порядок общественных зон и приобретения за счет бюджетных средств павильонов. Давайте разработаем формы, дизайн-проект, чтобы все было достойно, во всяком случае, в значимых местах».Представители торговых сетей и местные товаропроизводители предоставят свои предложения по итогам совещания в недельный срок. Губернатор поставил задачу сформулировать их как можно более конкретно. Все предложения будут отрабатываться совместно с министерством сельского хозяйства и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.