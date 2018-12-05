Дмитрий Азаров провел совещание с руководством министерства экономического развития и инвестиций
5 декабря 2018 17:00
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«Министерство является ключевым в структуре Правительства и должно определять перспективы развития всех отраслей Самарской области. Нужна проактивная позиция, профессиональная, четкая работа ведомства», — подчеркнул Глава региона.
Напомним, ведомство координирует реализацию всех федеральных проектов, и с ноября 2018 года на него возложена функция куратора в реализации всех национальных проектов на территории региона. Кроме того, перед министерством экономического развития стоит задача по реализации двух национальных проектов – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и «Международная кооперация и экспорт».
Также в числе задач, отмеченных Губернатором, – улучшение инвестиционного климата, реализация и поддержка крупных проектов, взаимодействие с федеральными структурами, вопросы стратегического планирования. В этом году была проведена большая работа по определению направлений стратегии развития региона. Важно, что в обсуждении приняли участие тысячи жителей, представители экспертного сообщества. Сейчас министерство систематизирует полученные в результате стратегических сессий данные и на их основе формирует итоговый документ — Стратегию долгосрочного развития Самарской области.
Немаловажным направлением работы министерства является анализ всех программных документов других ведомств. Министерство занимается анализом экономического эффекта при финансировании из бюджета инвестиционных направлений деятельности Правительства региона.
С 1 января 2019 года к министерству переходит функция кураторства тарифной политики в регионе. Губернатор поставил задачу выстраивать тарифную политику Самарской области таким образом, чтобы решения, которые будут приниматься при определении тарифов, в целом формировали инвестиционно комфортную среду для прихода в регион новых проектов и поддержки работы действующих предприятий.
В ходе совещания Глава региона отметил, что не все подразделения ведомства демонстрируют эффективную работу, в ближайшее время структура министерства будет оптимизирована. Обратил внимание Губернатор и на необходимость перестройки работы подведомственных организаций министерства: деятельность всех структур должна быть направлена на достижение единой задачи. Нововведения коснутся работы над стратегическими для региона документами – к долгосрочному планированию будут привлекать ведущих ученых и отраслевые вузы, передает пресс-служба облправительства.
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