Дмитрий Азаров провел совещание с региональными министерством образования и науки
22 октября 2018 22:15
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Напомним, на прошлой неделе аналогичная встреча была проведена с министерством имущественных отношений. В ближайшее время перспективные планы работы Главе региона представят и другие ведомства регионального правительства.
На совещании обсудили несколько основных тем: обеспечение доступности дошкольного и среднего образования; строительство детских садов и школ; участие Самарской области в национальных проектах.
В своем докладе министр образования и науки Виктор Акопьян отметил, что в регионе за 2012-2017 годы было создано более 37 тысяч новых мест в детских садах. В то же время, в виду роста числа детей дошкольного возраста, не удалось сохранить ситуацию, достигнутую к 2016 году, когда очередь в детские сады (для детей в возрасте от 3 до 7 лет) была ликвидирована. Виктор Акопьян отметил, что согласно демографическому прогнозу и темпам жилищного строительства в регионе необходимы новые места в детских садах, в том числе ясельные группы для малышей в возрасте до 3 лет. Особенно в областном центре. Уже до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 15 новых учреждений, рассчитанных на 5 тысяч мест, из которых 2 тысяч — для детей до трех лет.
Дмитрий Азаров обратил внимание руководства министерства на то, что решать проблему нехватки мест нужно и путем создания частных дошкольных детских садов. Сейчас их посещают порядка 20 тысяч дошколят. «Мы когда-то этот проект масштабно реализовали в Самаре. Его потом тиражировали по всей стране», — отметил Губернатор.
Глава региона поручил министерству подготовить информацию о мерах поддержки частных детских садов, данные по росту их посещаемости с 2011 года по настоящее время, а также сведения о числе детей, которые, посещая частные учреждения, стоят в очереди в муниципальные.
Кроме того, Дмитрий Азаров предложил предусматривать возможность размещения групп в проектах новых школ, таким образом, чтобы в случае необходимости их можно было трансформировать в учебные классы.
Обеспечение доступности среднего образования решается, по словам регионального министра образования и науки, путем строительства новых школ и пристроев к уже существующим зданиям. На совещании подробно обсудили строительство новых объектов, сдача которых планируется в 2019 году, а также рассмотрели варианты выбора площадки под новую школу в Кошелев-парке.
На совещании также затронули вопросы строительства Центра для одаренных детей на 3-й просеке. Деньги на возведение здания на 600 мест предусмотрены в федеральном бюджете на 2019-20 годы. Средства на строительство общежития для учеников министерство предлагает изыскать в региональном бюджете, передает пресс-служба облправительства.
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