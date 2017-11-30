Дмитрий Азаров провел совещание с главами муниципальных образований

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В среду, 29 ноября, врио Губернаторапровел совещание с главами городов и районов области. Главными темами стали реализация программы «Формирование комфортной городской среды», возможности повышения доходной части местных бюджетов и улучшение инвестиционной привлекательности территорий.Открывая совещание, Глава региона обозначил базовые принципы работы властей на местах: честность, открытость, умение выстраивать диалог с жителями? сообщает пресс-служба губернатора.- Местная власть, как подчеркивает Президент, самая близкая к людям. Она должна быть абсолютно открыта для граждан, быть на расстоянии вытянутой руки, - сказал Дмитрий Азаров. - Именно от вашей работы с гражданами, от вашего внимания к насущным вопросам, оперативности их отработки зависит во многом доверие к власти в целом. Ответственность на вас лежит колоссальная».Огромное внимание институту местного самоуправления сегодня уделяется на федеральном уровне. Поддержку из федерального бюджета получают направления, которые находятся в зоне полномочий органов МСУ. По проекту «Формирование комфортной городской среды» Самарская область в этом году получила беспрецедентную поддержку в сумме 1,437 млрд. рублей. Однако реализация проекта далеко не во всех муниципалитетах проходит на должном уровне. Глава региона констатировал: в ряде муниципалитетов Самарской области затянули сроки ремонта дворов и общественных пространств. Наибольшую обеспокоенность вызывает реализация программы в Самаре. Как доложил участникам совещания Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, на данный момент работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены на 88%, по ремонту фасадов домов - на 85%, установка малых архитектурных форм завершена на 40%.Дмитрий Азаров заявил, что соблюдение скорректированных сроков ремонта будет жестко контролироваться. И посоветовал участникам совещания брать пример с городов, расположенных на севере страны, где короткое лето обязывает власти синхронизировать процессы и выполнять необходимые работы в течение полутора месяцев.Не во всех муниципалитетах соблюден и основной принцип реализации программы - проведение общественных обсуждений проектов благоустройства. «Налицо в этом году недоработка по обсуждению проектов с людьми. Даже по отзывам граждан ясно, власти каких территорий посоветовались с людьми, а каких – нет», - констатировал Дмитрий Азаров.В следующем году общественное обсуждение всех проектов благоустройства будет обязательно проведено. «Мы будем менять ситуацию коренным образом», - заявил Дмитрий Азаров. Публичные голосования пройдут уже в начале весны 2018 года.Поддержка, которую оказывается муниципалитетам из федерального и регионального бюджета, не отменяет работу по повышению собственных доходов территорий. В первую очередь, это касается повышения налогооблагаемой базы по имущественным налогам и налогам на доходы физических лиц. Глава региона заявил, что поддержку будут получать, в первую очередь, те муниципалитеты, которые будут заниматься этим системно и последовательно.Одним из важнейших вопросов Глава региона считает работу по легализации теневых доходов граждан. «Здесь у нас потенциал колоссальный, - отметил Дмитрий Азаров. - Эксперты оценивают долю занятых в теневой экономике в 28%. Коллеги, задумайтесь: почти каждый третий житель Самарской области работает, не платит налоги, а мы обеспечиваем социальные выплаты». Руководитель области призвал активнее выявлять людей и организации, которые работают вне правового поля, привлекать к этой работе общественные советы микрорайонов, депутатов.Отдельно рассматривался вопрос о создании благоприятной инвестиционной среды и развития предпринимательства. По мнению Главы региона, у каждого есть потенциал и по привлечению инвесторов. Для того, чтобы привлечь бизнес в регион, дать старт инновационным проектам, необходимо снижать административные барьеры, систематизировать документы, упростить подключение к инженерным сетям. «Ключевой показатель при привлечении инвестпроектов – создание новых рабочих мест. Именно с этой точки зрения нужно анализировать все предложения, которые вам поступают», - резюмировал Глава региона.