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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел совещание по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона

26 января 2018 20:14
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К работе по корректировке региональной программы развития АПК, глава региона пригласил представителей всех муниципалитетов. В рабочую группу по актуализации программы также войдут ветераны отрасли, общественные эксперты, представители научного сообщества.
В пятницу, 26 января, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Оно прошло на базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии в пос. Усть-Кинельский.

В преддверие масштабного совещания, 24 января по инициативе главы региона состоялась его рабочая встреча с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. По поручению министра в работе сегодняшнего совещания принял участие Директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.

В работе совещания также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, главы муниципальных районов, руководители органов управления в сфере сельского хозяйства, профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности муниципалитетов, партнеры отрасли АПК.

Открывая встречу, Глава региона подчеркнул: сегодня в создании условий развития АПК заинтересовано высшее руководство страны. «В последние годы в нашей стране созданы благоприятные условия для развития аграрного производства, социального развития сельских территорий. Мы должны вместе с вами подумать, как в полной мере те возможности, которые сегодня предоставляются федеральным
Правительством, Президентом России, использовать на территории губернии. Мы знаем, какое значение развитию сельского хозяйства придает Президент страны Владимир Владимирович Путин, как много внимания развитию отрасли он уделяет лично», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что объемы финансирования отрасли из федерального бюджета ежегодно растут: в текущем году меры поддержки были увеличены на 8%, 20 млрд. рублей по решению Президента дополнительно были направлены на меры господдержки отрасли. Тем не менее, то, насколько эффективно регион распоряжается имеющимся потенциалом, вызывает вопросы не только у Главы региона, но и у
федерального министерства.

С подробным докладом о позициях Самарской области в сфере животноводства на уровне ПФО и России выступил Харон Амерханов. По производству яйца, мяса птицы, молочному и мясному животноводству Самарская область находится в 4-м десятке среди регионов страны. В регионе нет генетического центра, собственного семенного биоматериала, а большинство ферм нуждается в модернизации. Кроме того, при долгосрочном планировании отраслевики не ставят для себя амбициозных задач. Например, производство молока планируется за три года увеличить всего на 800 тонн.

«Мы ставим себе такую планку, ради достижения которой не нужно прикладывать никаких усилий. У нас в министерстве принято рапортовать об успехах, бить в барабаны. Но, чтобы понимать, где мы реально находимся, нужно время от времени смотреть в зеркало. Зеркало цифр. Думаю, доклад Харона Адиевича станет для Правительства Самарской области определяющим», - отметил Дмитрий Азаров.

Ситуация в растениеводстве региона гораздо успешнее показателей по животноводству. Директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Н.М.Тулайкова Сергей Шевченко рассказал об инновационных разработках в растениеводстве. Многие из них востребованы в других регионах. Дмитрий Азаров подчеркнул важность внедрения инноваций и в Самарской области. В ходе совещания речь также шла о работе ветеринарной службы. По мнению Дмитрия Азарова и Харона Амерханова, на сегодняшний день эффективность её работы невысока. Врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрей Мелехин рассказал: работу ведомства серьёзно осложнила реформа, проведённая 3 года назад. Так, например, сегодня в регионе работают 8 инспекторов, в то время, как несколько лет назад – более 50. В районах также ликвидированы юридические лица, и все решения приходится принимать через областную инстанцию. Работа ветеринарной службы станет темой отдельного совещания.

Завершая мероприятие, Глава региона поблагодарил аграриев за высокие результаты труда в минувшем году. Распорядиться итогами труда - уже задача властей. Так, большой урожай выявил проблему с зернохранилищами. Ее тоже предстоит решать.

«Совершенно очевидно, что нам необходима корректировка программы, четкая постановка целей. Достижение показателей урожайности за конкретный год - цель важная, но она тактическая. Мы должны определить для себя и долгосрочные цели. И это работа, в которую должны быть вовлечены абсолютно все», резюмировал Дмитрий Азаров.

К работе по корректировке региональной программы развития АПК, глава региона пригласил представителей всех муниципалитетов. В рабочую группу по актуализации программы также войдут ветераны отрасли, общественные эксперты, представители научного сообщества. Все предложения будут систематизированы к началу марта. По результатам этой работы в программу будут внесены изменения, которые определят стратегические цели развития отрасли, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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