Дмитрий Азаров провел совещание по проблемным объектам долевого строительства
22 ноября 2017 22:24
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Прямая трансляция мероприятия была организована на сайте областного Правительства, а также на сайте телеканала «Губерния».
В совещании приняли участие представители силовых ведомств, руководители профильных министерств, органов исполнительной и законодательной власти, лидеры строительной отрасли, а также представители застройщиков, принявших на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков.
В таком расширенном формате встреча проводится в истории региона впервые. Как отметил Дмитрий Азаров, встреча должна дать старт работе на новом системном уровне в правительстве области и муниципальных образованиях, с персональной ответственностью руководителей на местах (в основном проблемы сохранились в Самаре, Тольятти и Волжском районе). Руководитель области сказал, что встречи с инициативными группами дольщиков будут проводиться и по конкретным объектам.
Обращаясь к собравшимся, глава региона принес им извинения за ситуацию, которая для многих дольщиков не решается более 10 лет.
«Любой руководитель, встречающийся с людьми, которые были обмануты и пострадали от мошеннических действий, в первую очередь должен извиниться. Я приношу вам свои извинения за тех мошенников, которые были допущены и осуществляли преступные действия в сфере строительства. Я не называю этих людей строителями, потому что строитель - это благородная, созидательная профессия. А это не строители, это мошенники, которые в этой сфере и в этой отрасли поживились, обманули людей, присвоили себе чужие средства.
Я приношу вам извинения и за действия или бездействие власти в предыдущий период. Также хочу принести извинения за не всегда
последовательную жесткую позицию правоохранительных органов по этому вопросу. Были пробелы в законодательстве, которые иной раз связывали правоохранителей по рукам и ногам, не давая действовать. Но был период, когда внимания к этому вопросу должным образом не было», - заявил Дмитрий Азаров.
На сегодняшний день обманутых дольщиков на территории региона, согласно реестру, 3371 человек. Фактически, как заметил глава региона, число обманутых людей гораздо больше, так как в областном реестре дольщиков не учтены члены семей людей, заключивших индивидуальные договоры на строительство. Проблема дольщиков находится в зоне особого внимания на федеральном уровне: «Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, Государственной думе, Совету Федерации. Сегодня по этому
вопросу работают во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться с этой важнейшей проблемой для тысяч россиян», - отметил Дмитрий Азаров.
Руководитель области обозначил направления, на которых уже сконцентрированы усилия областных властей - это ускорение прохождение
процедуры предоставления отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, уменьшение финансовой нагрузки при подключении к инженерным сетям застройщикам, выполняющим обязательства по завершению строительства проблемных объектов, активное вовлечение в решение проблемы местных властей.
«Нам нужна грамотная и четкая работа с застройщиками, которые берутся за достройку проблемных объектов. Это должны быть ответственные, зарекомендовавшие себя компании, которые имеют большой опыт строительства на территории региона. У нас есть печальный опыт, когда проблемный объект брала на себя компания, которая в результате своих действий не только не исправляла ситуацию, но и усугубляла ее», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
«Те решения, которые принимались в 2014-2015 годах о предоставлении компенсационных земельных участков ряду организаций для обманутых дольщиков, не были надлежащим образом оформлены. И те земельные участки, которые предполагались, сегодня используются совершенно в других сферах. У меня очень большой вопрос, каким образом министерство строительства бесплатно в тот период передавало эти земельные участки в собственность без каких-либо обременений», - обозначил проблему Дмитрий Азаров.
Глава региона обратился к руководителям недобросовестных компаний: «Если ситуация не будет исправлена, я буду лично вами заниматься. Либо мы с вами найдем вариант решения проблем людей, либо вы будете иметь со мной дело лично, каждый день. Я не думаю, что у вас появится возможность после таких махинаций работать на территории Самарской области».
Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по решению проблем обманутых дольщиков теперь будет вестись на новом системном уровне с персональной ответственностью руководителей на местах: в муниципальных образованиях, в департаментах, министерствах.
«Задача сформулирована четко - мы должны не только удовлетворить потребности граждан, но и наказать тех, кто совершил преступления. У меня нет сомнений, что каждое дело будет доведено до конца», - сказал глава региона и заметил, что вся работа будет вестись в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.
Глава региона обозначил основную задачу совещания - проработать и утвердить по каждому из объектов индивидуальное решение, учитывающее интересы всех участников долевого строительства.
«Вам уже многое обещали, вас обманывали уже не один и не два раза. Я не буду давать здесь обещания по конкретному объекту, что мы завтра эту проблему решим. Я привык отвечать за свои слова и я вам обещаю, что сделаю все, чтобы эта работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все усилия мы для этого примем».
В ходе совещания возможность выступить получили представители всех объектов долевого строительства. По многим вопросам Дмитрий Азаров давал поручения присутствующим профильным министрам и главам муниципалитетов, сообщает пресс-служба облправительства.
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