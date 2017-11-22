Дмитрий Азаров провел совещание по проблемным объектам долевого строительства

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Прямая трансляция мероприятия была организована на сайте областного Правительства, а также на сайте телеканала «Губерния».В совещании приняли участие представители силовых ведомств, руководители профильных министерств, органов исполнительной и законодательной власти, лидеры строительной отрасли, а также представители застройщиков, принявших на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков.В таком расширенном формате встреча проводится в истории региона впервые. Как отметил, встреча должна дать старт работе на новом системном уровне в правительстве области и муниципальных образованиях, с персональной ответственностью руководителей на местах (в основном проблемы сохранились в Самаре, Тольятти и Волжском районе). Руководитель области сказал, что встречи с инициативными группами дольщиков будут проводиться и по конкретным объектам.Обращаясь к собравшимся, глава региона принес им извинения за ситуацию, которая для многих дольщиков не решается более 10 лет.«Любой руководитель, встречающийся с людьми, которые были обмануты и пострадали от мошеннических действий, в первую очередь должен извиниться. Я приношу вам свои извинения за тех мошенников, которые были допущены и осуществляли преступные действия в сфере строительства. Я не называю этих людей строителями, потому что строитель - это благородная, созидательная профессия. А это не строители, это мошенники, которые в этой сфере и в этой отрасли поживились, обманули людей, присвоили себе чужие средства.Я приношу вам извинения и за действия или бездействие власти в предыдущий период. Также хочу принести извинения за не всегдапоследовательную жесткую позицию правоохранительных органов по этому вопросу. Были пробелы в законодательстве, которые иной раз связывали правоохранителей по рукам и ногам, не давая действовать. Но был период, когда внимания к этому вопросу должным образом не было», - заявил Дмитрий Азаров.На сегодняшний день обманутых дольщиков на территории региона, согласно реестру, 3371 человек. Фактически, как заметил глава региона, число обманутых людей гораздо больше, так как в областном реестре дольщиков не учтены члены семей людей, заключивших индивидуальные договоры на строительство. Проблема дольщиков находится в зоне особого внимания на федеральном уровне: «Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, Государственной думе, Совету Федерации. Сегодня по этомувопросу работают во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться с этой важнейшей проблемой для тысяч россиян», - отметил Дмитрий Азаров.Руководитель области обозначил направления, на которых уже сконцентрированы усилия областных властей - это ускорение прохождениепроцедуры предоставления отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, уменьшение финансовой нагрузки при подключении к инженерным сетям застройщикам, выполняющим обязательства по завершению строительства проблемных объектов, активное вовлечение в решение проблемы местных властей.«Нам нужна грамотная и четкая работа с застройщиками, которые берутся за достройку проблемных объектов. Это должны быть ответственные, зарекомендовавшие себя компании, которые имеют большой опыт строительства на территории региона. У нас есть печальный опыт, когда проблемный объект брала на себя компания, которая в результате своих действий не только не исправляла ситуацию, но и усугубляла ее», - подчеркнул Дмитрий Азаров.«Те решения, которые принимались в 2014-2015 годах о предоставлении компенсационных земельных участков ряду организаций для обманутых дольщиков, не были надлежащим образом оформлены. И те земельные участки, которые предполагались, сегодня используются совершенно в других сферах. У меня очень большой вопрос, каким образом министерство строительства бесплатно в тот период передавало эти земельные участки в собственность без каких-либо обременений», - обозначил проблему Дмитрий Азаров.Глава региона обратился к руководителям недобросовестных компаний: «Если ситуация не будет исправлена, я буду лично вами заниматься. Либо мы с вами найдем вариант решения проблем людей, либо вы будете иметь со мной дело лично, каждый день. Я не думаю, что у вас появится возможность после таких махинаций работать на территории Самарской области».Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по решению проблем обманутых дольщиков теперь будет вестись на новом системном уровне с персональной ответственностью руководителей на местах: в муниципальных образованиях, в департаментах, министерствах.«Задача сформулирована четко - мы должны не только удовлетворить потребности граждан, но и наказать тех, кто совершил преступления. У меня нет сомнений, что каждое дело будет доведено до конца», - сказал глава региона и заметил, что вся работа будет вестись в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.Глава региона обозначил основную задачу совещания - проработать и утвердить по каждому из объектов индивидуальное решение, учитывающее интересы всех участников долевого строительства.«Вам уже многое обещали, вас обманывали уже не один и не два раза. Я не буду давать здесь обещания по конкретному объекту, что мы завтра эту проблему решим. Я привык отвечать за свои слова и я вам обещаю, что сделаю все, чтобы эта работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все усилия мы для этого примем».В ходе совещания возможность выступить получили представители всех объектов долевого строительства. По многим вопросам Дмитрий Азаров давал поручения присутствующим профильным министрам и главам муниципалитетов, сообщает пресс-служба облправительства.