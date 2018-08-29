Дмитрий Азаров провел совещание на Самарском Подшипниковом Заводе (Дополнено)
29 августа 2018 18:00
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"Провёл совещание на Самарском Подшипниковом Заводе. Дал поручение погасить всю задолженность по зарплате до 30 сентября. А 30% задолженности погасить в течении недели", - сообщил глава региона.
Облправительство надеется сохранить производство и трудоустроить работников.
"Детально обсудили вопрос сохранения производства и трудоустройства работников. По каждому заводчанину", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул: одна из важнейших задач правительства СО - сохранение и создание рабочих мест. Дмитрий Азаров поручил Минпрому СО активно включиться в поддержку СПЗ, использовать все возможности, в том числе, инструменты федеральной поддержки.
"Славная история предприятия заслуживает того, чтобы правительству СО заниматься этим очень предметно. Думаю, что Минпрому СО нужно было вмешаться в ситуацию гораздо раньше. Все меры поддержки, которые сегодня существуют, вы должны были предприятию предложить", - сказал глава региона.
Первоочередные задачи:
- погашение задолженности по заработной плате;
- поиск работы, переобучение и трудоустройство убывших специалистов;
- выработка чёткого перспективного плана сохранения предприятия и полного сохранения оставшегося коллектива.
Два года назад было образовано АО"СПЗ 9", куда перейдут производственные мощности завода. Исполнительней директор предприятия рассказал, что при переходе в новое объединение планируется сохранить 90% существующего коллектива. Дмитрий Азаров с этим не согласился.
Глава региона поставил задачу сохранить коллектив и выразил готовность лично провести переговоры по обеспечению загрузки с крупнейшими автопроизводителями - заказчиками СПЗ.
Дмитрия Азарова поддержал и начальник тарного цеха: "Коллектив уникальный,таких специалистов терять нельзя!"
Отдельное поручение главы региона врио министра труда Самарской области Никишиной Ирине - консультативная поддержка для работников СПЗ пенсионного и предпенсионного возраста. В связи с новыми инициативами Президента, высказанными сегодня по пенсионной системе, они могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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