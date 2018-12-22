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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел серию совещаний с министерствами

22 декабря 2018 21:32
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Всем ключевые министерствам даны десятки протокольных поручений с доскональным изучением вопросов по каждому направлению и персональной ответственностью министров за достижение поставленных целей.
На собеседовании Дмирия Азарова с руководством Минэнерго и ЖКХ СО  обсудили:

- Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
- участие региона в нацпроектах;
- благоустройство в рамках проекта КГС;
- реализация инвестпрограмм ресурсоснабжающими организациями.

На встрече с представителями минтранса СО обсудили достижение целей, стоящих перед дорожной отраслью:

- ремонт и строительство дорог в рамках БКД, снижение мест концентрации ДТП;
- разработка новой маршрутной сети самарско-тольяттинской агломерации;
- завершение возведения Фрунзенского моста;
- проектирование и начало строительства моста через Волгу в Климовке и магистрали Центральная в Самаре;
- строительство метро;
- обновление пассажирского транспорта;
- развитие ж/д перевозок;
- открытие новых авианаправлений;
- создание санавиации;
- регулировка речных маршрутов.

На совещании совещании с представителями минстроя СО наметили основные направления работы:

-  реализация нацпроекта "Жильё и городская среда";
-  переселение из ветхого и аварийного фонда;
-  строительство детсадов,школ, больниц,спортобъектов, учреждений культуры;
- решение проблем обманутых дольщиков.

Всем ключевые министерствам даны десятки протокольных поручений  с доскональным изучением вопросов по каждому направлению и персональной ответственностью министров за достижение поставленных целей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии



Политика региона
22 декабря 2018  21:32
Всем ключевые министерствам даны десятки протокольных поручений с доскональным изучением вопросов по каждому направлению и персональной ответственностью министров за достижение поставленных целей.
Дмитрий Азаров провел серию совещаний с министерствами
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