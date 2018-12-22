Дмитрий Азаров провел серию совещаний с министерствами

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- Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;- участие региона в нацпроектах;- благоустройство в рамках проекта КГС;- реализация инвестпрограмм ресурсоснабжающими организациями.- ремонт и строительство дорог в рамках БКД, снижение мест концентрации ДТП;- разработка новой маршрутной сети самарско-тольяттинской агломерации;- завершение возведения Фрунзенского моста;- проектирование и начало строительства моста через Волгу в Климовке и магистрали Центральная в Самаре;- строительство метро;- обновление пассажирского транспорта;- развитие ж/д перевозок;- открытие новых авианаправлений;- создание санавиации;- регулировка речных маршрутов.- реализация нацпроекта "Жильё и городская среда";- переселение из ветхого и аварийного фонда;- строительство детсадов,школ, больниц,спортобъектов, учреждений культуры;- решение проблем обманутых дольщиков.Всем ключевые министерствам даны десятки протокольных поручений с доскональным изучением вопросов по каждому направлению и персональной ответственностью министров за достижение поставленных целей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.