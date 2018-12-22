Дмитрий Азаров провел серию совещаний с министерствами
22 декабря 2018 21:32
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- Строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
- участие региона в нацпроектах;
- благоустройство в рамках проекта КГС;
- реализация инвестпрограмм ресурсоснабжающими организациями.
На встрече с представителями минтранса СО обсудили достижение целей, стоящих перед дорожной отраслью:
- ремонт и строительство дорог в рамках БКД, снижение мест концентрации ДТП;
- разработка новой маршрутной сети самарско-тольяттинской агломерации;
- завершение возведения Фрунзенского моста;
- проектирование и начало строительства моста через Волгу в Климовке и магистрали Центральная в Самаре;
- строительство метро;
- обновление пассажирского транспорта;
- развитие ж/д перевозок;
- открытие новых авианаправлений;
- создание санавиации;
- регулировка речных маршрутов.
На совещании совещании с представителями минстроя СО наметили основные направления работы:
- реализация нацпроекта "Жильё и городская среда";
- переселение из ветхого и аварийного фонда;
- строительство детсадов,школ, больниц,спортобъектов, учреждений культуры;
- решение проблем обманутых дольщиков.
Всем ключевые министерствам даны десятки протокольных поручений с доскональным изучением вопросов по каждому направлению и персональной ответственностью министров за достижение поставленных целей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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