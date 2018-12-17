Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве: на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев
17 декабря 2018 16:11
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"Вы обладаете необходимым уровнем компетенций и знаний, а также энергией и ответственностью. Имеете успешный опыт реализации масштабных проектов на территории СО", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отдельно Губернатор отметил эффективную работу Чудаева с дольщиками проблемных объектов:
"Вам удалось активно включиться в процесс и подготовить предложения, которые сегодня находят воплощение в жизнь, - отметил глава региона.- Люди,которые десятилетиями оставались ущемленными в своих правах, уже в ближайшие недели начнут получать жилье благодаря тому, что вы своевременно оформили и подготовили проекты, выстроили диалог с дольщиками. Я думаю, этот опыт крайне важен для вас".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что кардинальное решение проблем обманутых дольщиков-одна из главных и первоочередных задач,стоящих перед министром:
"Очень непростая задача. Объекты, которые остались, самые сложные, самые финансово емкие. Евгений Николаевич, с присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу, чтобы она велась системно и результативно. С этой проблемой нам предстоит справиться навсегда".
Позже Глава региона представил Евгения Чудаева кабмину на оперативном совещании Правительства Самарской области.
"Необходимо сразу без раскачки притупить к исполнению обязанностей. Тем более, что в конце года решения требуют многие вопросы. Нужно завершить строительство объектов социальной инфраструктуры, за которые отвечает минстрой СО, обеспечить выполнение плана по вводу жилья. Времени очень немного, но нужно мобилизовать коллектив для того, чтобы со всеми поставленными задачами справиться", - отметил губернатор.
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