Я нашел ошибку
Главные новости: 
От имени губернатора и Правительства Самарской области работников службы поздравил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов.
Органам ЗАГС Самарской области 100 лет
В понедельник,17 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном Правительстве.
Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.
Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве: на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев
Команда хоккеиста провела встречу с клубом
Овечкин установил личный рекорд НХЛ по очкам
Врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-гериатры, врачи-фтизиатры и другие узкие специалисты проведут прием и консультации граждан, организуют занятия в школах здоровья.
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
18 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню энергетика.
В День энергетика в Самарской области пройдет научно-технический форум «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?»
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.
Минздрав назвал, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно
В компании отметили, что Запашный не проверяет факты и интерпретирует информацию по своему усмотрению.
Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева
сегодня  Понедельник, 17 декабря, 17:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве: на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев

17 декабря 2018 16:11
121
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.
Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве. На должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев, до недавнего времени работавший в должности генерального директора девелоперской компании.  

"Вы обладаете необходимым уровнем компетенций и знаний, а также энергией и ответственностью. Имеете успешный опыт реализации масштабных проектов на территории СО", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельно Губернатор отметил эффективную работу Чудаева с дольщиками проблемных объектов:

"Вам удалось активно включиться в процесс и подготовить предложения, которые сегодня находят воплощение в жизнь, - отметил глава региона.- Люди,которые десятилетиями оставались ущемленными в своих правах, уже в ближайшие недели начнут получать жилье благодаря тому, что вы своевременно оформили и подготовили проекты, выстроили диалог с дольщиками. Я думаю, этот опыт крайне важен для вас".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что кардинальное решение проблем обманутых дольщиков-одна из главных и первоочередных задач,стоящих перед министром:

"Очень непростая задача. Объекты, которые остались, самые сложные, самые финансово емкие. Евгений Николаевич, с присущей вам энергией, профессионализмом нужно организовать эту работу, чтобы она велась системно и результативно. С этой проблемой нам предстоит справиться навсегда".


Позже Глава региона представил Евгения Чудаева кабмину на оперативном совещании Правительства Самарской области.

"Необходимо сразу без раскачки притупить к исполнению обязанностей. Тем более, что в конце года решения требуют многие вопросы. Нужно завершить строительство объектов социальной инфраструктуры, за которые отвечает минстрой СО, обеспечить выполнение плана по вводу жилья. Времени очень немного, но нужно мобилизовать коллектив для того, чтобы со всеми поставленными задачами справиться", - отметил губернатор.




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
17 декабря 2018  16:40
В понедельник,17 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном Правительстве.
Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
В понедельник,17 декабря губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров  провел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном... Политика региона
54
17 декабря 2018  16:11
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.
Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве: на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.   Политика региона
120
17 декабря 2018  13:52
Новый глава Нефтегорского района потянул за собой кадры из минстроя
Новый глава Нефтегорского района потянул за собой кадры из минстроя
В муниципальной администрации еще есть вакансии, и прежде всего — первого заместителя главы. Политика региона
203
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
872
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
618
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
598
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1682
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
633
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1006
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
903
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
620
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
605
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1148
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1017
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1394
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1787
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1875
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3095
Весь список

Мероприятия
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
Светлана Галактионова стала гостем ДК на площади Кирова
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные