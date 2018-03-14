Дмитрий Азаров провел расширенное заседание областного Правительства с участием представителей общественности
14 марта 2018 18:51
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К разработке плана реализации задач, поставленных главой государства, в Самарской области привлечены не только члены кабинета министров и руководители муниципалитетов. По инициативе Дмитрия Азаров в работе участвуют лидеры общественного мнения, эксперты в разных отраслях, представители НКО и молодежных движений.
«Задачи, которые поставлены Президентом, носят такой масштаб, что разработка подобного плана в тиши чиновничьих кабинетов вряд ли будет эффективной. Нам крайне важно посоветоваться с людьми, которые имеют колоссальный жизненный опыт, которые являются лидерами в своих отраслях, лидерами общественного мнения», - сказал Дмитрий Азаров, открывая расширенное заседание.
В ходе заседания было отмечено, что Послание носит рубежный характер: именно сейчас определяется судьба страны на десятилетия вперед.
«Президент в Послании говорил, что нынешняя технологическая волна открывает колоссальные возможности для качественного рывка в экономике, инфраструктуре, государственном правлении, - напомнил Дмитрий Азаров. - Тех, кто сумеет использовать эту технологическую волну, вырвутся далеко вперед, а кто отстанет, того она накроет, те утонут. Владимир Владимирович подчеркнул, сумеем ли мы ответить на этот вызов, зависит только от нас».
Обращение президента к Федеральному собранию РФ - стратегический документ, по которому России предстоит развиваться в ближайшие годы. Оно содержит основные направления и ключевые приоритеты развития. В основе - сбережение народа России, благополучие граждан, увеличение продолжительности жизни, обеспеченность россиян жильем, качественной медициной, образованием, комфортной средой проживания, возможности для самореализации в науке, культуре, спорте.
«Главная задача - создание условий для развития, самореализации, творчества каждого человека. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Также, Глава региона напомнил, что в 90-е годы — в эру рассвета информационных технологий - страна свой шанс упустила: в итоге колоссальное падение уровня жизни, социальное расслоение. Только с начала 2000-х начался рост уровня и качества жизни людей, возрождение промышленности. Благодаря развитию медицины за последние 15 лет продолжительность жизни населения увеличилась, в Самарской области - на 8 лет. «Мы научились лечить болезни, которые раньше были смертельным приговором. Те операции, которые раньше делались только за рубежом, и были уделом избранных, стали доступны. Высокотехнологичная медпомощь становится доступнее каждый год: в 2017 году она оказана более чем 17 тысячам жителей региона. Самарские медики добились снижения младенческой смертности: в регионе она на 17% меньше, чем в среднем по РФ».
Недавно в Куйбышевском районе открылся высокотехнологичный диагностический центр, скоро начнет работу госпиталь «Мать и дитя» и «ПЭТ-центр». Политика по укреплению здравоохранения будет продолжена, заверил Дмитрий Азаров. Во время визита в Самару Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о поддержке кардиологического центра в Самаре и строительстве двух детских учреждений в Сызрани и Тольятти. Глава региона отметил, что одна из ключевых задач — пространственное развитие страны. Для региона тема важная. У нас сложилась третья по величине в России Самарско-Тольяттинская агломерация, которая может стать мощным драйвером развития для всей страны. Кроме того, для рывка необходимо искать новые векторы развития малых городов и сельских территорий. Как регион будет позиционировать себя в пространственном развитии страны, будет зависеть от предпринимаемых шагов по исполнению Послания.
Одно из основных направлений для развития региона — стать ключевым транспортно-логистическим центром. Во время визита в Самару Президента Глава региона вышел с инициативой о включении территории в систему международных транспортных коридоров, в частности «Шелкового пути». Это позволит развить логистическую инфраструктуру, усилить позиции области как крупного транспортного узла.
«Мы понимаем, что технологический прорыв, о котором говорил Владимир Владимирович Путин, возможен только при условии интеграции науки, образования, производства в единый высокотехнологичный комплекс, - продолжил глава региона. Более того, президент назвал Самарскую область в числе регионов, где планируется создание таких комплексов». Также он акцентировал внимание, что Научно-технический совет, ведущие вузы должны предложить такую концепция развития научного центра, которая выведет на новый уровень не только регион, но и станет локомотивом развития всей страны. Чтобы сформировать экономику будущего и обеспечить устойчивые темпы экономического развития Самарской области, также необходимо увеличить масштабы строительства жилья, производительность труда, комплексно развивать сельское хозяйство.
В завершении Дмитрий Азаров призвал всех осмыслить задачи главы государства и разработать продуманный и обоснованный план того, как эти задачи будут решаться в регионе. Все предложения должны иметь характеристики проектного управления и для этого есть главное - видение перспективы развития страны на десятилетия вперед. «Здесь ничего не нужно делать для галочки. Бравые, нарисованные отчеты, к которым многие привыкли, не пройдут. Нужны реальные дела и конкретные результаты, которые станут главным критерием эффективности работы руководителей на всех уровнях», - отметил Глава региона.
В ходе заседания свои предложения в план реализации Послания Президента представили эксперты различных отраслей. Геннадий Котельников предложил повысить эффективность целевого набора в вуз, довести показатель соотношения врачей к медсестрам 1:3.
Наталья Виханова, директор сети детских клубов «Вундеркинд», внесла свои предложения в части поддержки предпринимателей и создания регионального ресурсного центра по поддержке семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Директор Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова предложила создать методический центр на базе НКО и провести форум добровольцев на территории «Самара Арены».
Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов акцентировал внимание присутствующих на необходимости создания единой концепции соцподдержки, разработке региональной программы пространственного развития территории области, а также уделить особое внимание развитию малых городов и проработке критериев шаговой доступности организаций здравоохранения.
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер пригласил к обсуждению плана реализации Послания Президента широкий круг экспертов: вузы, бизнес, общественников, а также предложил создать рабочие группы по стратегическим направлениям.
Поводя итоги заседания, Глава региона поддержал эту инициативу и отметил, что все озвученные на расширенном заседании предложения будут рассмотрены, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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Заседание было посвящено обсуждению плана реализации Послания Президента страны Владимира Путина. Политика региона
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