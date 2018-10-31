Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области

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Открывая заседание, Губернатор отметил, что 2018 год стал важным рубежом в жизни всей страны. Президент Россиив своем Послании обозначил основные приоритеты, главные цели и задачи, которые легли в основу нового майского Указа и приоритетных национальных проектов.Программа развития государства потребовала новых подходов к развитию всех регионов. «Мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке стратегий развития всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской области, исходя из тех целей и задач, которые определены Президентом», – отметил. В эту работу были вовлечены тысячи жителей региона, среди которых лидеры общественного мнения, руководители и сотрудники промышленных предприятий. «Мы смогли собрать воедино мнения граждан и оценки специалистов, чтобы в итоге сформулировать такие задачи развития области, которые, с одной стороны, будут профессиональны и компетентны, а с другой – пользоваться широкой поддержкой в обществе», – подчеркнул руководитель области.Сегодня стратегии развития утверждены практически во всех муниципальных образованиях региона. В соответствии с федеральными программами продолжается разработка дорожных карт. Губернатор поручил создать рабочие группы с участием экспертов и представителей общественности по всем приоритетным проектам. Дмитрий Азаров подчеркнул: «Полный комплект документов – от Стратегии до дорожных карт и соответствующих финансовых решений – с конкретными задачами, целями, сроками и исполнителями, – мы должны иметь уже к началу 2019 года». От качества выполнения этой работы, по мнению Главы региона, зависит будущее Самарской области и благополучие ее граждан.В рамках заседания обсуждались два ключевых вопроса, один из которых касался социально-экономического развития региона. Дмитрий Азаров отметил, что за год удалось преодолеть негативные тенденции в экономике, выйти в зону роста. Однако, «те показатели, которые мы сегодня фиксируем, недостаточны для опережающего развития, – уверен Губернатор. – Мы ставим перед собой амбициозные задачи и должны выходить на лидирующие позиции. Тем более, инвестиции текущего года закладывают серьезные основы, прочный фундамент на годы вперед».Итоги работы Правительства за девять месяцев 2018 года подвел министр экономического развития области. Он отметил тот факт, что регион перешёл в зону экономического роста: индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности во 2 квартале 2018 составил 101,4%.«Нам удалось достичь минимального за последние годы уровня безработицы. Важнейшие характеристики благосостояния населения, в числе которых реальные доходы граждан, оборот розничной торговли, демонстрируют рост», – отметил руководитель областного минэкономразвития. По реальным доходам населения и темпам роста платных услуг Самарская область вышла в лидеры по Приволжскому федеральному округу. Ожидается, что по итогам этого года объем валового регионального продукта (ВРП) увеличится на 1,1% по сравнению с 2017 году в сопоставимых ценах и составит около 1,5 трлн рублей.На 3,5% с января по сентябрь вырос индекс промышленного производства в обработке, а по итогам года он составит 104,1%. Наибольший вклад принадлежит автомобилестроению, химическому производству и пищевой промышленности.Дмитрий Богданов отметил, благодаря проделанной работе можно добиться показателей докризисного 2013 года. В том числе с помощью различных мер господдержки предприятий. Всего их действует 8 видов. Министр привел несколько примеров, когда крупнейшие производители получали субсидии – в несколько сотен миллионов рублей – на развитие.Конечно, значительное влияние оказал Чемпионат мира по футболу – особенно на сферы туризма, торговли, транспорты и связи. «Вместе с тем важно было не допустить серьезного влияния ограничений и запретов на работу промпредприятий области. И нам это удалось. Таким образом мы минимизировали издержки и сохранили динамику уровня производства», – заметил Богданов.Проанализировав сложившуюся ситуацию, минэкономразвития области разработал 2 варианта прогноза социально-экономического развития на 2019й год – консервативный и базовый. Последний лег в основу при формировании регионального бюджета.Базовый вариант развития экономики губернии до 2021 года предусматривает рост ВРП на 8,7%. Очень важно, что в основу этого расчета легли конкретные стратегии и планы развития предприятий, Губернатор поблагодарил компании за предоставление необходимых данных для составления прогноза. «Большинство предприятий имеет объективную информацию и четкий план работы на ближайшие годы. Эти цифры являются для нас ориентирами. Рассчитываю, что тесное сотрудничество с предприятиями будет сохранено», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Чтобы ускорить динамику экономического роста региона, необходимо, чтобы как можно больше предприятий включались в программу по повышению производительности труда. Сейчас в нее входят только 20 компаний. Но уже есть первые результаты необходимости данного проекта. Прирост выручки участников программы по предварительной оценке к январю 2018 года составит от 4 до 17,5%. «В соответствии с Указом Президента стоит амбициозная задача – вовлечь в программу более 200 крупных и средних предприятий приоритетных отраслей экономики», – подчеркнул Дмитрий Богданов.Развитие региона, а также его положение в стране и мире, зависит от создания и внедрения инновационных технологий. Сейчас Самарская область входит в десятку инновационно-развитых субъектов России. В этом году на научные исследования было направлено более 202 млн. рублей, поддержано 23 проекта, которые реализуются в том числе совместно с вузами губернии. Основа для развития уникальных проектов заложена благодаря присвоению технопарку «Жигулевская долина» статуса регионального оператора Фонда «Сколково», обновлению Научно-технического совета при Губернаторе и созданию мощного start up движения.Касаясь ситуации в сельском хозяйстве Самарской области, Дмитрий Богданов отметил, что 2018 год стал непростым. Погодные условия не позволили собрать большой урожай, хотя в финансовом отношении условия сложились более выгодные, чем в прошлом году – выросли закупочные цены на зерно. Однако недостаток мощностей для хранения и переработки зерна сохраняется, как и невысокая самообеспеченность Самарской области собственным мясом и молоком.По прогнозу минэкономразвития индекс производства в растениеводстве в 2021 году составит 119,2% к 2018 году, уровень самообеспеченности по мясу вырастет с 53% до 58,7%. Объем произведенной валовой сельхозпродукции увеличится на 13,4% по сравнению с 2018 годом.Большую часть доклада министр экономического развития посвятил привлечению инвестиций. Эта задачу Дмитрий Азаров обозначил приоритетной с первых дней работы в должности. В результате достигнут рост инвестиций впервые за последние годы – 101,5% по сравнению 2017 годом. Среди лидеров химическая промышленность, автомобилестроение, авиакосмический комплекс, транспорт и связь, энергетика. Только за 1 полугодие 2018 года на новых производствах создано 5,5 тыс. рабочих мест, еще 6 тыс. – откроется до конца года. Рост инвестиций по сравнению с текущим годом к 2021 году должен составить 13,2%.Масштабные задачи стоят перед Самарской областью в транспортной отрасли: в 2019 году планируется завершение строительства Фрунзенского моста, также в следующем году будет начато строительство моста через Волгу и поэтапное строительство проспекта Карла Маркса. Всего будет построено и реконструировано 30 км и отремонтировано более 1000 км автодорог.Важнейшую роль в исполнении прогнозных показателей, по мнению Губернатора, станет участие области в национальных проектах, а также следование региона и муниципалитетов принятым стратегиям. Дмитрий Азаров подчеркнул: «Проведена огромная работа с федеральными министерствами, и сегодня интересы региона в национальных проектах отражены».Министр управления финансами Самарской областипредставил проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы». Основные параметры бюджета на 2019 год: доходы (без учета федеральных поступлений) 136,89 млрд рублей, расходы 136,75 млрд рублей. Общий объем поступлений доходов в дорожный фонд на 2019 год планируется в сумме почти 13,5 млрд рублей.Около 90 процентов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета традиционно сформировано за счет поступлений налога на прибыль организаций (37,1%), налога на доходы физических лиц (31,3%), акцизов по подакцизным товарам (13,5%) и налога на имущество организаций (8%).Андрей Прямилов отметил, что наибольшая доля расходов областного бюджета в 2019 году приходится на отрасли социальной политики (27,8% от общего объема расходов), образования (27,9%), национальной экономики, включая сельское хозяйство, бюджетные инвестиции, расходы в рамках дорожного фонда (17,3%), здравоохранение (7,9%).Значительные средства будут направлены на поддержку муниципальных образований. В областном бюджете предусмотрено 3,3 млрд руб. на стимулирующие субсидии. Их предоставляют городам и районам Самарской области в зависимости от степени выполнения показателей социально-экономического развития.Особое внимание было уделено Тольятти. Ситуация с бюджетом здесь напряженная, отмечается снижение доходов. Автоград по бюджетной обеспеченности находится на предпоследнем месте среди городов Самарской области, и на втором месте по уровню муниципального долга. Андрей Прямилов предложил изменить подход по расчету стимулирующих субсидий для Тольятти в части корректировки коэффициентов. Это даст прибавку бюджету города в размере 145 млн рублей. Глава региона эту инициативу поддержал.При формировании бюджета учтен вопрос по сокращению госдолга Самарской области. За период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года планируется сократить его на 667 млн. рублей, к началу следующего года он составит 63,725 млрд рублей. По итогам 2019 года уровень долговой нагрузки на областной бюджет должен составить 46% с поэтапным снижением к первому января 2022 года до 42%.Такая же задача стоит и перед муниципалитетами. Министерство управления финансами планирует увеличить лимит бюджетного кредитования с 300 млн до 500 млн руб., при этом ввести ряд изменений для того, чтобы стимулировать муниципалитеты сокращать свои долги в коммерческих банках. Города и районы Самарской области не смогут получить стимулирующие субсидии в случае, если они будут наращивать долги в коммерческих организациях. Для особо проблемных муниципалитетов предполагается полный запрет на привлечение коммерческих кредитов.«При принятии решений о замещении коммерческих кредитов бюджетными вы должны доказать разумность использования средств», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к главам муниципалитетов. Он добавил, что область будет работать по такой же схеме, по которой работает федеральный центр при предоставлении средств регионам.По итогам обсуждения законопроект о бюджете был поддержан Правительством Самарской области. Далее он будет направлен на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы. «Мы должны выстроить эффективную работу, чтобы обеспечить все социальные нужды населения. Это наша главная задача», – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров, подводя итоги расширенного заседания Правительства, передает пресс-служба облправительства.