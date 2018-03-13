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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным

13 марта 2018 16:09
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Стороны обсудили развитие автопрома.
Во вторник, 13 марта, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным. Стороны обсудили развитие автопрома: Сергей Когогин входит в совет директоров АвтоВАЗА, кроме того, холдинг "КАМАЗ" намерен развивать тольяттинскую компанию "Объединенные автомобильные технологии", владельцем которой стал в начале этого года.


В рабочем совещании приняли участие врио первого заместителя председателя областного правительства Виктор Кудряшов и и.о. министра промышленности и технологий Олег Волков.

Самарская область традиционно развивает кооперационные связи как с Республикой Татарстан, так и с крупными промышленными предприятиями региона. В частности, с ПАО "КАМАЗ" — в губернии активно работают дилерские и сервисные центры компании.

Дмитрий Азаров заметил, что областные власти заинтересованы в углублении это сотрудничества. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Как рассказал главе региона Сергей Когогин, ПАО "КамАЗ" 22 февраля стал владельцем 49% акций тольяттинского АО "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), крупнейшего поставщика автокомпонентов для ПАО "АвтоВАЗ".

"У нашего предприятия сегодня наблюдается дефицит рабочей силы в Набережных Челнах. Мы уже сейчас прорабатываем варианты, что часть площадок предприятия будет вынесена за пределы Татарстана. В основном речь идет о производстве автокомпонентов", — сообщил гендиректор КамАЗа.

Сергей Когогин добавил, что предприятие в планах ставит задачу увеличения годового оборота компании с 18 млрд руб. до 35-40 млрд рублей. Соответственно, КамАЗ заинтересован в развитии тольяттинской площадки.

В рамках совещания Сергей Когогин также представил Дмитрию Азарову методику работы предприятия с привлекаемыми активами.

Сотрудничество с ОАТ взаимовыгодно как для самого автозавода, так и для Самарской области. Для Тольятти остается актуальным вопрос создания новых рабочих мест и снижения зависимости экономики города от ПАО "АвтоВАЗ".

"Тольятти — город автомобилестроения, где есть высокопрофессиональные специалисты, обладающие всеми необходимыми компетенциями. Для областного правительства крайне важно создание новых рабочих мест, и мы готовы оказывать вам всю необходимую помощь", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что полномочным представителем президента РФ в ПФО, правительством региона выстроена эффективная работа с поставщиками автокомпонентов для АвтоВАЗа, регулярно проводятся совместные конференции, где обозначаются принципы взаимодействия тольяттинского автогиганта с поставщиками.

Руководитель области выразил уверенность, что такая же работа будет выстроена и с КамАЗом.

Сразу после рабочей встречи с Дмитрием Азаровым Сергей Когогин и Олег Волков отправились в Тольятти, где на площадке ОАТ обсуждался процесс интеграции компании в структуру КамАЗа, сообщает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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