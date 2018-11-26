Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с депутатами госдумы и членами совфеда от СО
26 ноября 2018 16:30
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Главная тема встречи - защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам, в частности- по реализации в СО нацпроектов
Дмитрий Азаров отметил, что работа по формированию региональных паспортов нацпроектов продолжается: созданы проектные комитеты, в которые вошли депутаты ГубДумы и члены Совета Федерации от СО.
Парламентарии заявили о готовности оказать помощь в лоббировании интересов области, передает пресс-служба облправительства.
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