Дмитрий Азаров провел рабочее совещание с депутатами госдумы и членами совфеда от СО

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Губернаторпровел рабочее совещание с депутатами ГосДумы и членами СовФеда, представляющими Самарскую область.Главная тема встречи - защита и поддержка интересов региона на федеральном уровне по ключевым вопросам, в частности- по реализации в СО нацпроектовДмитрий Азаров отметил, что работа по формированию региональных паспортов нацпроектов продолжается: созданы проектные комитеты, в которые вошли депутаты ГубДумы и члены Совета Федерации от СО.Парламентарии заявили о готовности оказать помощь в лоббировании интересов области, передает пресс-служба облправительства.