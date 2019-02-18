Дмитрий Азаров провел первое заседание рабочей группы Госсовета по культуре
18 февраля 2019 21:25
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В конце прошлого года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании при Госсовете 16 рабочих групп, которые возглавили главы регионов. В Год театра работу по направлению «Культура» глава государства доверил Дмитрию Азарову.
В рабочую группу по культуре вошли руководители Министерства культуры РФ, главы субъектов и руководители профильных региональных министерств, депутаты Госдумы, творческая интеллигенция. По приглашению Дмитрия Азарова в группу вошли Министр культуры РФ Владимир Мединский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Юрий Башмет, народная артистка России Илзе Лиепа, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Основное внимание рабочей группы будет сконцентрировано на реализации нацпроекта «Культура», который должен обеспечить прорыв в культурном развитии России и каждого субъекта РФ. В нацпроект включены три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Национальный проект «Культура» включает в себя более 15 целевых показателей. В частности, в период с 2019 по 2024 год планируется увеличить количество посещений культурных учреждений на 15%, повысить количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сельских культурно-досуговых объектов, реконструировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол, оцифровать 48 тыс. книжных памятников для Национальной электронной библиотеки и другое. До 2024 года на нацпроект планируется потратить 113,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. При этом более 80% средств будет направлено в регионы.
На первом заседании Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что работу группы ведомство видит, как площадку для обмена передовым региональным опытом, как «полигон для реализации новаций в сфере культуры». По его словам, предложения группы должны стать руководством к действию.
«Любое пожелание должно приравниваться к поручению министра и обязательно к исполнению», – подчеркнул Владимир Мединский.
Нацпроект призван охватить и улучшить состояние отрасли культуры во всех российских регионах: не только в городах, а в первую очередь в сельских территориях.
Заседанию предшествовала большая подготовительная работа. «Мы вместе с Правительством Российской Федерации – я могу сейчас смело сказать за все регионы – отработали одной большой командой вопросы подготовки нацпроектов. За это хочу поблагодарить все министерства и отдельно Владимира Ростиславовича Мединского с его командой, с которой мы тесно взаимодействовали на протяжении нескольких напряженных месяцев. Мы рады, что услышаны предложения регионов, в том числе целый ряд предложений по показателям, дополнены направления некоторых федеральных проектов. Такое взаимодействие, которое сегодня есть у всех региональных команд с Правительством Российской Федерации, больше всего вдохновляет на достижение результата. Потому что никто сегодня не делит – «твои показатели, мои показатели» – есть ощущение абсолютно командной работы. Это очень ценно, надеюсь, мы такой настрой и сохраним», – отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона отдельно подчеркнул: рабочая группа не будет подменять деятельность Минкульта. «Коллеги, в первую очередь я вас призываю смотреть на региональный аспект, в том числе, с точки зрения достижения стратегических целей, поставленных Президентом», – сказал Дмитрий Азаров.
С основным докладом на встрече выступила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она осветила все аспекты нацпроекта, уделив особое внимание проектам в субъектах Федерации: «Регионы – наш приоритет», – подчеркнула она.
Высокую оценку началу работы группы дал Зураб Церетели: «Это очень эффективный орган. При ней созданы подгруппы по направлениям, которые важны для страны. Россия – это страна, которая шагает вперед благодаря искусству. И нужно это движение продолжать. Это важно. Это доброта, это культура. Это наша главная ценность».
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда подчеркнул, что быть умным, образованным, интеллигентным – стало модно. И добавил, что «война за интеллект, за культуру – она в регионах».
«И библиотека должна стать тем самым центром развития интеллекта. Что нужно для этого сделать? Необходимо, чтобы власти позаботились, и в библиотеках появились удобные пространства, современные книги, не только бумажные. И тогда библиотеки станут центрами местного сообщества, центрами интеллектуального общения», – подчеркнул Вадим Дуда. По его словам, нужны прагматичные и четко скоординированные действия властей всех уровней, чтобы это произошло. «В этом ключ. Нужно уйти от высоких воззваний. Я думаю, что все указы и федеральные законы должны приводить к очень простой вещи – люди должны почувствовать, что жить становится лучше».
Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова уверена, что нацпроект – это возможность изменить, по сути, мир: «Самый главный результат, который мы уже ощущаем – это повышение внимание к культуре со стороны не только власти, но и людей. Люди ждут изменений. Мы должны понимать – люди сегодня поменялись, и ожидания от учреждений культуры другие».
Отметим, что заседания рабочей группы будут проходить в ежемесячном режиме, подгруппы возглавят губернаторы регионов. В марте, по предложению Дмитрия Азарова профессиональное сообщество обсудит вопросы развития театрально-концертных учреждений. Затем настанет очередь направлениям развития музейно-выставочной деятельности, культуры села и малых городов, образованию в культурной сфере. Отдельная тема – сохранение культурного наследия. Также прорабатывается создание подгруппы по кино.
«Мы в начале пути, но совершенно точно, этот путь у нас светлый, потому что мы занимаемся самым дорогим, что у нас есть, и самым великим – русской культурой», – подвел итоги заседания Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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