Дмитрий Азаров провел переговоры с послом Южной Кореи в России

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В пятницу, 2 ноября, Губернаторобсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Россиинаправления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.Делегация во главе с руководителем корейской дипмиссии прибыла в Самару для участия в официальном открытии крупнейшего в Поволжье пятизвездочного отеля Lotte. Гостиница — один из крупнейших проектов, реализованных в губернии южнокорейским и самарским бизнесом. Стороны отметили, что появление отеля стало очередной вехой в многолетнем плодотворном сотрудничестве.«Благодаря открытию отеля Самара приобретает новый статус с точки зрения туристической притягательности, — отметил Дмитрий Азаров. — Гостиница уже стала важным объектом при проведении матчей Чемпионата мира по футболу. Время для реализации проекта было ограничено, оргкомитет FIFA даже высказывал некоторые сомнения — успеем ли мы в указанные сроки. И я рад, что сотрудничество наших компаний прошло серьезную проверку, мы подтвердили взаимовыгодное сотрудничество и показали четкое выполнение обязательств в четкие сроки».Корейский посол отметил, что бизнесмены из Юго-Восточной Азии рассматривают возможности для расширения сотрудничества по многим направлениям. Это стало возможным после того, как в 2018 году впервые за 14 лет президент республики Мун Чжэ Ин побывал с государственным визитом в России. Им ибыли подписаны меморандумы, которые, по словам У Юн Гына, открывают дорогу для проектов и инвестиций в экономической и гуманитарной сферах.«Наше правительство намерено достичь товарооборота между странами в 30 млрд долларов к 2020 году, и увеличить турпоток до 1 млн человек в год. Если мы добьемся этих целей, то Корея станет для России важнейшим торговым партнером после Китая и Германии. Не сомневаюсь, что Самара станет одним из центров деловых отношений между нашими странами», — подчеркнул посол.«Самарская область может внести свой значительный вклад в увеличение товарооборота между нашими странами, — отметил Дмитрий Азаров. — На сегодняшний момент он оценивается в 120 млн долларов, но я уверен, что мы обладаем потенциалом его расширения».Среди приоритетов двусторонних отношений — машиностроение, нефтехимия, обрабатывающая промышленность, проекты в сфере телекоммуникаций, а также высоких технологий, где Южная Корея является признанным лидером.«Мы заинтересованы, чтобы это направление развивалось и в Самарской области, предпринимаем для этого серьезные усилия», — подчеркнул Дмитрий Азаров.Южнокорейские бизнесмены не исключают возможность вхождения в сельскохозяйственный бизнес, в частности, в животноводство. Дмитрий Азаров рассказал о поддержке, которая оказывается сельхозпроизводителям. Он особо отметил, что инвестиционные проекты в области животноводства позволяют инвестору благодаря господдержке возвращать до 50% вложенных средств.Точкой приложения для корейских бизнесменов может стать и туризм, сфера, в которой благодаря участию Самары в проведении матчей ЧМ-2018, произошли существенные изменения.«Туризм является растущим сектором экономики по всему миру. И мы рассчитываем, что отель Lotte будет привлекать туристов, в том числе из Южной Кореи, — сказал Дмитрий Азаров. — Помимо исторического и культурного наследия наш регион обладает уникальными природными ландшафтами. Общепризнанный факт: самое красивое течение Волги — на территории Самарской области, благодаря Жигулевским горам, которые здесь расположены».Губернатор сообщил послу, что в настоящий момент разрабатывается план мероприятий для повышения туристической привлекательности региона. В частности, изучается возможность проведения в следующем году в Самаре Всемирного дня халяль. Кстати, сейчас подобный праздник проходит в столице Южной Кореи Сеуле. Посол в свою очередь отметил, что корейская сторона готова поделиться опытом организации и проведения этого праздника, передает пресс-служба облправительства.