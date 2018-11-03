Я нашел ошибку
Главные новости: 
Отмечается, что из-за возможного сдвига ландшафтных границ на север людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, придётся реконструировать свои дома. Жителям южных регионов понадобится сильное орошение для сельского хозяйства.
Учёный назвал последствия глобального потепления для России
Могила Петра Алабина находится на территории Иверского женского монастыря.
Ради берегоукрепления в Самаре вскрыли могилу Петра Алабина
Журналисты заметили, что во время ответа на данный вопрос лицо Джона Хантсмана стало мрачнее обычного.
Посол США в РФ рассказал, что его удивляет в россиянах
Обсудили направления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.
Дмитрий Азаров провел переговоры с послом Южной Кореи в России
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей Начата доследственная проверка по факту трагедии.
В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей
Перевозчики потребовали заблокировать BlaBlaCar‍ в России
Перевозчики потребовали заблокировать BlaBlaCar‍ в России
Самара вошла в ТОП-10 самых голосующих из 47 участников проекта
Самара вошла в ТОП-10 самых голосующих из 47 участников проекта "Великие Имена России"
сегодня  Суббота, 3 ноября, 15:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел переговоры с послом Южной Кореи в России

3 ноября 2018 13:26
155
Обсудили направления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.
В пятницу, 2 ноября, Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в России У Юн Гыном направления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.

Делегация во главе с руководителем корейской дипмиссии прибыла в Самару для участия в официальном открытии крупнейшего в Поволжье пятизвездочного отеля Lotte. Гостиница — один из крупнейших проектов, реализованных в губернии южнокорейским и самарским бизнесом. Стороны отметили, что появление отеля стало очередной вехой в многолетнем плодотворном сотрудничестве.
«Благодаря открытию отеля Самара приобретает новый статус с точки зрения туристической притягательности, — отметил Дмитрий Азаров. — Гостиница уже стала важным объектом при проведении матчей Чемпионата мира по футболу. Время для реализации проекта было ограничено, оргкомитет FIFA даже высказывал некоторые сомнения — успеем ли мы в указанные сроки. И я рад, что сотрудничество наших компаний прошло серьезную проверку, мы подтвердили взаимовыгодное сотрудничество и показали четкое выполнение обязательств в четкие сроки».

Корейский посол отметил, что бизнесмены из Юго-Восточной Азии рассматривают возможности для расширения сотрудничества по многим направлениям. Это стало возможным после того, как в 2018 году впервые за 14 лет президент республики Мун Чжэ Ин побывал с государственным визитом в России. Им и Владимиром Путиным были подписаны меморандумы, которые, по словам У Юн Гына, открывают дорогу для проектов и инвестиций в экономической и гуманитарной сферах.

«Наше правительство намерено достичь товарооборота между странами в 30 млрд долларов к 2020 году, и увеличить турпоток до 1 млн человек в год. Если мы добьемся этих целей, то Корея станет для России важнейшим торговым партнером после Китая и Германии. Не сомневаюсь, что Самара станет одним из центров деловых отношений между нашими странами», — подчеркнул посол.

«Самарская область может внести свой значительный вклад в увеличение товарооборота между нашими странами, — отметил Дмитрий Азаров. — На сегодняшний момент он оценивается в 120 млн долларов, но я уверен, что мы обладаем потенциалом его расширения».
Среди приоритетов двусторонних отношений — машиностроение, нефтехимия, обрабатывающая промышленность, проекты в сфере телекоммуникаций, а также высоких технологий, где Южная Корея является признанным лидером.

«Мы заинтересованы, чтобы это направление развивалось и в Самарской области, предпринимаем для этого серьезные усилия», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Южнокорейские бизнесмены не исключают возможность вхождения в сельскохозяйственный бизнес, в частности, в животноводство. Дмитрий Азаров рассказал о поддержке, которая оказывается сельхозпроизводителям. Он особо отметил, что инвестиционные проекты в области животноводства позволяют инвестору благодаря господдержке возвращать до 50% вложенных средств.

Точкой приложения для корейских бизнесменов может стать и туризм, сфера, в которой благодаря участию Самары в проведении матчей ЧМ-2018, произошли существенные изменения.

«Туризм является растущим сектором экономики по всему миру. И мы рассчитываем, что отель Lotte будет привлекать туристов, в том числе из Южной Кореи, — сказал Дмитрий Азаров. — Помимо исторического и культурного наследия наш регион обладает уникальными природными ландшафтами. Общепризнанный факт: самое красивое течение Волги — на территории Самарской области, благодаря Жигулевским горам, которые здесь расположены».

Губернатор сообщил послу, что в настоящий момент разрабатывается план мероприятий для повышения туристической привлекательности региона. В частности, изучается возможность проведения в следующем году в Самаре Всемирного дня халяль. Кстати, сейчас подобный праздник проходит в столице Южной Кореи Сеуле. Посол в свою очередь отметил, что корейская сторона готова поделиться опытом организации и проведения этого праздника, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 ноября 2018  13:26
Обсудили направления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.
Дмитрий Азаров провел переговоры с послом Южной Кореи в России
Обсудили направления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.  Политика региона
154
2 ноября 2018  23:52
Обсудили развитие двусторонних связей.
Дмитрий Азаров провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ У Юн Гыном
Обсудили развитие двусторонних связей.  Политика региона
257
2 ноября 2018  22:59
При этом Дмитрий Песков отметил, что тема обмена в данном вопросе не поднимается.
В Кремле заявили, что журналист Вышинский должен быть немедленно освобождён
При этом Дмитрий Песков отметил, что тема обмена в данном вопросе не поднимается.  Политика региона
240
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
614
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
450
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
437
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
577
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
680
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
660
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
678
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
639
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1247
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
968
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1344
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1406
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2526
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1915
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2086
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные