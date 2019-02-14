Дмитрий Азаров провел переговоры с Министром сельского хозяйства РФ
14 февраля 2019 15:40
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Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область – регион промышленно развитый: «И понятно, что основной вклад в экономику вносят наши промышленные предприятия, крупнейшие предприятия, которые входят в концерны «Ростех», «Роскосмос» и другие. Самара космическая столица. Но при этом, конечно же, у нас есть очень серьезный потенциал для развития АПК».
Так, например, молоком и мясом регион обеспечивает себя примерно на уровне 50%. А промышленное производство яиц в Самарской области в последние годы прекратилось. Нужна серьезная работа, чтобы привлечь в эти сферы инвесторов, создать условия для развития этих направлений.
«Для нас, конечно, крайне важны ваши советы, – подчеркнул Дмитрий Азаров, – в отношении направлений, эффективность которых мы может быть сегодня не до конца оцениваем, а вы их понимаете как приоритетные с точки зрения развития того или иного направления».
Дмитрий Патрушев напомнил, что 22 февраля должно состояться совещание в Приволжском федеральном округе в Казани. Участие в нем примет и Губернатор Самарской области. В рамках встречи представители федеральных министреств и ведомств совместно с главами регионов обсудят экспортный потенциал ПФО по каждому субъекту округа. «Конечно же, мы рассмотрим возможности Самарской области. Вы говорите о том, что у вас по ряду наименований продукции нет полного самообеспечения. Я думаю, что нам надо здесь внимательно совместно с вами поработать и четко понять, в каком направлении имеет смысл развивать сельскохозяйственную отрасль», – обратился руководитель федерального Мисельхоза к Губернатору.
Министр отметил, что при этом необходимо учесть, какими видами сельскохозяйственного бизнеса занимаются соседи региона, чтобы в целом по Российской Федерации не выйти на перепроизводство того или иного вида сельхозпродукции.
«Надо, чтобы производственные мощности мы смогли бы заполнить, чтобы мы имели возможность эту продукцию реализовывать, в том числе за рубеж, повышая экспортную выручку. Надо нам с вами вместе посмотреть общую картину», – сказал Дмитрий Патрушев.
Также на встрече обсудили ряд проектов по производству сельскохозяйственной продукции в регионе, передает пресс-служба облправительства.
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