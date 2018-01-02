Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи
2 января 2018 17:27
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Основной темой совещания стало подведение итогов прошедших выходных дней и новогодней ночи, а также планирование предстоящей праздничной недели. По информации начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, в ночь с 31 на 1 января на территории региона не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий, все службы работали в штатном режиме. В полном объеме была обеспечена безопасность людей, принимавших участие в культурно-массовых мероприятиях на центральных праздничных площадках региона.
Признана ложной информация о минировании трех объектов на территории области 31 декабря, все эвакуационные мероприятия были проведены в полном объеме, опасных предметов не обнаружено.
Квалифицированная помощь в период праздников оказывалась всем, кто обращался в медучреждения региона. Об этом доложил врио министра здравоохранения Геннадий Гридасов. К сожалению, традиционно в праздники имеют место случаи отравления алкоголем, а также ожоги, полученные при использовании пиротехники без соблюдения техники безопасности.
В первый день нового года в роддомах области появилось на свет 60 детей. Дмитрий Азаров особое внимание обратил на тот факт, что с 2018 года благодаря инициативе Президента РФ Владимира Путина беспрецедентную поддержку получают семьи, в которых рождается первенец. Глава региона поставил задачу организовать информирование в родильных домах о том, каким образом можно эту поддержку получить.
«Инициатива Президента РФ - это совершенно новый уровень поддержки семей с детьми. И молодым мамам очень важно своевременно получить информацию о том, как можно воспользоваться этой поддержкой, какие документы необходимо предоставить. Решение Президентом принято, наша задача - обеспечить его реализацию», - заявил Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствами рассмотреть возможность создания памяток для семей с детьми, в доступной и понятной форме описывающих механизмы получения выплат.
Еще одна тема планерки - подготовка образовательных и лечебных учреждений региона к возможному повышению эпидпорога по гриппу. Сейчас обстановка в Самарской области спокойная, традиционно пик заболеваемости приходится на конец января. Министерством здравоохранения совместно с министерством образования проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение роста заболеваемости. В осенние месяцы была широко развернута кампания по вакцинации среди школьников, ведется разъяснительная работа с родителями, организован мониторинг показателей заболеваемости в учреждениях города. «Наша задача - предупредить рост заболеваемости, а не дожидаться его», - резюмировал Геннадий Гридасов.
В дни школьных каникул продолжатся массовые культурные и оздоровительные мероприятия, в которых, по информации министерства культуры, примут участие более 400 тысяч детей. Дмитрий Азаров подчеркнул приоритетную важность соблюдения техники пожарной безопасности при проведении таких мероприятий, а также координации работы всех служб - коммунальных, аварийно-спасательных, правоохранительных. Глава региона также поручил главам муниципалитетов в праздничные дни обеспечить полный контроль за работой управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин доложил о состоянии транспортной сети региона в праздничные дни. На выходных сложных ситуаций, требующих перекрытия движения, в регионе не возникало. На федеральных трассах ежедневно работают до 160 единиц техники, в полном объеме ведется уборка дорог в муниципалитетах. «По вывозу снега у вас должна быть полная мобилизация. Погода в праздники нам благоприятствует, но мы должны быть готовы и к снегопадам, и к сложным метеорологическим условиям. Проверьте еще раз полигоны, достаточно ли там места, чтобы принять большие объёмы снега», - поручил Глава региона.
На совещании также обсуждалась тема межмуниципальных перевозок детей. Случай месячной давности, когда группа детей, направленных автобусом из Сызрани в Самару, из-за снегопада попала в многокилометровую пробку, выявил недостаточное межведомственное взаимодействие. Дмитрий Азаров поручил создать единую информационную систему, в которой бы отражалась информация обо всех перевозках организованных групп детей. Доступ к этой системе должны иметь представители министерств образования и здравоохранения, а также МСЧ и ГИБДД. Это даст возможность сверять график перевозок с прогнозами синоптиков и состоянием загруженности дорог, нивелировать потенциальные сложности и оперативно реагировать на нештатные ситуации, сообщает пресс-служба облправительства.
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