Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств
23 июля 2018 18:16
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- реализации инвестпроектов;
- участие региона в федеральных программах и национальных проектах;
- подготовки и проведения стратегических сессий;
- выполнения поручений главы региона.
Глава региона обратил внимание Елены Лапушкиной и Ивана Пивкина на качество работы общественного транспорта в Самаре и АСУДД - вопросов у граждан все ещё много.
Минтрансу поручено довести все претензии до подрядчика и чётко контролировать отработку.
Также обсудили вопрос реконструкции Красноглинского шоссе в Самаре. Объект должны сдать до конца 2018 года.
Дмитрий Азаров раскритиковал динамику работы подрядчика: "Работ не видно! Я там езжу несколько раз в неделю. ЧМ закончился, а работы сразу после него не начались!"
"По Московскому шоссе дождь показал проблему. Акт составлен - до конца недели, все должно быть предъявлено подрядчику!", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной отследить устранение дефектов по объектам благоустройства (в частности, 4 очереди набережной).
На совещании обсудили культурную жизнь региона: в частности, биеннале и другие события в селе Ширяево.
Глава региона поручил разработать концепцию привлечения туристов.
"Ширяево должно стать центром притяжения туристических потоков. Крупные события будут привлекать людей", отметил он.
Глава региона поручил детально проработать минкультуры и департаменту туризма СО вопрос включения концепции развития Ширяево, как центра притяжения туристов в стратегию развития населенного пункта, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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