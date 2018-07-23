Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны.
Компании Faberlic и Oriflame предупредили возможном росте цен на косметику и парфюмерию из-за обязательной маркировки товаров
Сотрудники службы будут спасать историческое наследие от опасностей, «возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
В Самаре будет организована служба защиты культурных ценностей
Телеканал закрыл его программу в рамках «стратегии снижения агрессивного и провокационного контента».
Ведущий ток-шоу «Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский в новом телевизионном сезоне перейдет на «Россию 1»
В результате взрыва газовоздушной смеси.
На Волжском судоремонтном заводе из-за взрыва погибли три человека
Самарцев приглашают в сквер Устинова на "Библиолето"
Самарцев приглашают в сквер Устинова на "Библиолето"
В программу мероприятия входят соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу. Игры проходят одновременно на 30 волейбольных и 9 футбольных площадках.
28 июля стартует фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"
В нем принимали участие 382 спортсмена из 66 стран, которые разыгрывали награды в 9 дисциплинах.
С такой девушкой не страшно выходить в открытое море: тольяттинская яхтсменка завоевала бронзу юниорского чемпионата мира
Фестиваль пляжных видов спорта прошел в Самаре
Фестиваль пляжных видов спорта прошел в Самаре
сегодня  Понедельник, 23 июля, 22:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 63.2
-0.29
EUR 74.13
0.2
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств

23 июля 2018 18:16
101
В часности обсудили вопрос реконструкции Красноглинского шоссе в Самаре. Объект должны сдать до конца 2018 года. Дмитрий Азаров раскритиковал динамику работы подрядчика.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств. Обсуждались вопросы:

- реализации инвестпроектов;
- участие региона в федеральных программах и национальных проектах;
- подготовки и проведения стратегических сессий;
- выполнения поручений главы региона.

Глава региона обратил внимание Елены Лапушкиной и Ивана Пивкина на качество работы общественного транспорта в Самаре и АСУДД - вопросов у граждан все ещё много.

Минтрансу поручено довести все претензии до подрядчика и чётко контролировать отработку.

Также обсудили вопрос реконструкции Красноглинского шоссе в Самаре. Объект должны сдать до конца 2018 года.

Дмитрий Азаров раскритиковал динамику работы подрядчика: "Работ не видно! Я там езжу несколько раз в неделю. ЧМ закончился, а работы сразу после него не начались!" 

"По Московскому шоссе дождь показал проблему. Акт составлен - до конца недели, все должно быть предъявлено подрядчику!", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной отследить устранение дефектов по объектам благоустройства (в частности, 4 очереди набережной).

На совещании обсудили культурную жизнь региона: в частности, биеннале и другие события в селе Ширяево.

Глава региона поручил разработать концепцию привлечения туристов.

"Ширяево должно стать центром притяжения туристических потоков. Крупные события будут привлекать людей", отметил он.

Глава региона поручил детально проработать минкультуры и департаменту туризма СО вопрос включения концепции развития Ширяево, как центра притяжения туристов в стратегию развития населенного пункта, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
23 июля 2018  18:16
В часности обсудили вопрос реконструкции Красноглинского шоссе в Самаре. Объект должны сдать до конца 2018 года. Дмитрий Азаров раскритиковал динамику работы подрядчика.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств
В часности обсудили вопрос реконструкции Красноглинского шоссе в Самаре. Объект должны сдать до конца 2018 года. Дмитрий Азаров раскритиковал динамику работы... Политика региона
100
22 июля 2018  20:55
В Москве и Королеве прошли обыски. Связанные с утечкой скандалы случаются часто: секретные материалы могут похитить хакеры или случайно показать федеральные телеканалы.
ФСБ расследует передачу данных о российском гиперзвуковом оружии на Запад
В Москве и Королеве прошли обыски. Связанные с утечкой скандалы случаются часто: секретные материалы могут похитить хакеры или случайно показать федеральные... Политика региона
717
22 июля 2018  20:03
Ранее с таким предложением к президенту США Дональду Трампу обратился президент России Владимир Путин.
США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
 Ранее с таким предложением к президенту США Дональду Трампу обратился президент России Владимир Путин.  Политика региона
643
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
173
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
178
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
724
Весь список


Видео
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
697
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
535
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
586
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
753
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2331
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2768
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1216
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1154
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2872
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1935
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3101
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
413
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в сквер Устинова на "Библиолето"
28 июля стартует фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"
В Тольятти состоится совершенно бесплатный фестиваль "Рок не ради денег"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда