Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с правительством Самарской области

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В ходе оперативного совещания обсуждался вопрос прохождения заявочной кампании Самарской области к участию в федеральных программах и нацпроектах. В частности, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СОдоложил о подготовке документации к участию региона в проекте по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.Глава регионанацелил коллег на чёткую и слаженную работу по подготовке необходимых документов и обоснований, а также предметную работу с федеральными министерствами, отслеживание хода заявок.Руководитель минсельхоза СОдоложил о ходе уборочной кампании. На сегодня в области убрано 54% площадей зерновых, собран урожай 1 млн 81 тыс.тонн зерна. Полным ходом идёт подготовка к юбилейной XX Поволжской агропромышленной выставке, она пройдёт 22-24 августа.Основные задачи выставки:- обмен опытом и технологиями с/х;- выводка племенного скота и обмен племенной продукцией;- импульс к развитию малого бизнеса и фермерства.Дмитрий Азаров обратил особое внимание на работу с молодыми специалистами - выпускниками СХИ.Глава региона спросил об исполнении поручения о выделении мер поддержки и трудоустройстве на селе выпускников-отличников. АлексейПопов отметил, что примеры грантовой поддержки выпускников уже есть.Глава региона поручил организовать встречу с молодыми специалистами в рамках выставки.О наследии волонтерской программы ЧМ-2018 доложил врио руководителя департамента по делам молодёжи Самарской областиК футбольному первенству было подготовлено 2635 волонтеров, в том числе 1335 - городские добровольцы.В их числе школьники, студенты вузов и ссузов, а также работающие самарцы и волонтеры серебряного возраста.Волонтерское наследие это:- 2300 обученных волонтеров;- 107 лидеров волонтерских команд;- 20 тренеров;- 15 рекрутов.Департамент по делам молодежи СО провел опрос, чтобы выяснить, какие направления хотели бы выбрать волонтеры для дальнейшей работы.Больше 90% волонтёров хотят продолжать активную работу!Сергей Бурцев предложил создать ресурсный центр по поддержке добровольчества. Идет поиск подходящей площадки."Пожалуйста, коллеги, сохраните золотой фонд губернии, людей с горячими сердцами и чистой душой", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.