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В ходе оперативного совещания обсуждался вопрос прохождения заявочной кампании Самарской области к участию в федеральных программах и нацпроектах.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с правительством Самарской области
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с правительством Самарской области

13 августа 2018 18:48
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В ходе оперативного совещания обсуждался вопрос прохождения заявочной кампании Самарской области к участию в федеральных программах и нацпроектах.
В ходе оперативного совещания обсуждался вопрос прохождения заявочной кампании Самарской области к участию в федеральных программах и нацпроектах. В частности, врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СО Сергей Крайнев  доложил о подготовке документации к участию региона в проекте по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.

Глава региона Дмитрий Азаров нацелил коллег на чёткую и слаженную работу по подготовке необходимых документов и обоснований, а также предметную работу с федеральными министерствами, отслеживание хода заявок.

Руководитель минсельхоза СО Алексей Попов доложил о ходе уборочной кампании. На сегодня в области убрано 54% площадей зерновых, собран урожай 1 млн 81 тыс.тонн зерна. Полным ходом идёт подготовка к юбилейной XX Поволжской агропромышленной выставке, она пройдёт 22-24 августа.

Основные задачи выставки:

- обмен опытом и технологиями с/х;
- выводка племенного скота и обмен племенной продукцией; 
- импульс к развитию малого бизнеса и фермерства.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на работу с молодыми специалистами - выпускниками СХИ.

Глава региона спросил об исполнении поручения о выделении мер поддержки и трудоустройстве на селе выпускников-отличников. Алексей
Попов отметил, что примеры грантовой поддержки выпускников уже есть.

Глава региона поручил организовать встречу с молодыми специалистами в рамках выставки.

О наследии волонтерской программы ЧМ-2018 доложил врио руководителя департамента по делам молодёжи Самарской области Сергей Бурцев.

К футбольному первенству было подготовлено 2635 волонтеров, в том числе 1335 - городские добровольцы.

В их числе школьники, студенты вузов и ссузов, а также работающие самарцы и волонтеры серебряного возраста.

Волонтерское наследие это:

- 2300 обученных волонтеров;
- 107 лидеров волонтерских команд;
- 20 тренеров;
- 15 рекрутов.

Департамент по делам молодежи СО провел опрос, чтобы выяснить, какие направления хотели бы выбрать волонтеры для дальнейшей работы.

Больше 90% волонтёров хотят продолжать активную работу!

Сергей Бурцев предложил создать ресурсный центр по поддержке добровольчества. Идет поиск подходящей площадки.

"Пожалуйста, коллеги, сохраните золотой фонд губернии, людей с горячими сердцами и чистой душой", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.







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Комментарии



Политика региона
13 августа 2018  18:48
В ходе оперативного совещания обсуждался вопрос прохождения заявочной кампании Самарской области к участию в федеральных программах и нацпроектах.
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