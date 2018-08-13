Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с правительством Самарской области
13 августа 2018 18:48
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Глава региона Дмитрий Азаров нацелил коллег на чёткую и слаженную работу по подготовке необходимых документов и обоснований, а также предметную работу с федеральными министерствами, отслеживание хода заявок.
Руководитель минсельхоза СО Алексей Попов доложил о ходе уборочной кампании. На сегодня в области убрано 54% площадей зерновых, собран урожай 1 млн 81 тыс.тонн зерна. Полным ходом идёт подготовка к юбилейной XX Поволжской агропромышленной выставке, она пройдёт 22-24 августа.
Основные задачи выставки:
- обмен опытом и технологиями с/х;
- выводка племенного скота и обмен племенной продукцией;
- импульс к развитию малого бизнеса и фермерства.
Дмитрий Азаров обратил особое внимание на работу с молодыми специалистами - выпускниками СХИ.
Глава региона спросил об исполнении поручения о выделении мер поддержки и трудоустройстве на селе выпускников-отличников. Алексей
Попов отметил, что примеры грантовой поддержки выпускников уже есть.
Глава региона поручил организовать встречу с молодыми специалистами в рамках выставки.
О наследии волонтерской программы ЧМ-2018 доложил врио руководителя департамента по делам молодёжи Самарской области Сергей Бурцев.
К футбольному первенству было подготовлено 2635 волонтеров, в том числе 1335 - городские добровольцы.
В их числе школьники, студенты вузов и ссузов, а также работающие самарцы и волонтеры серебряного возраста.
Волонтерское наследие это:
- 2300 обученных волонтеров;
- 107 лидеров волонтерских команд;
- 20 тренеров;
- 15 рекрутов.
Департамент по делам молодежи СО провел опрос, чтобы выяснить, какие направления хотели бы выбрать волонтеры для дальнейшей работы.
Больше 90% волонтёров хотят продолжать активную работу!
Сергей Бурцев предложил создать ресурсный центр по поддержке добровольчества. Идет поиск подходящей площадки.
"Пожалуйста, коллеги, сохраните золотой фонд губернии, людей с горячими сердцами и чистой душой", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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