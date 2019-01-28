Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального кабмина

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Сегодня в ходе оперативного совещания Дмитрия Азарова с членами регионального кабмина министр минэкономразвития СО Дмитрий Богданов доложил, как в СО идёт работа по реализации национальных проектов.Прохождение документации, регистрация паспортов региональных составляющих (их 50) в системе "электронный бюджет" мониторится в ежедневном режиме, еженедельно - доклад губернатору.Каждое министерство, ответственное за реализацию нацпроектов, отчитывается о том ,какие вопросы возникают в ходе работы, какие направления требуют межведомственного взаимодействия.В ходе оперативного совещания также обсуждался вопрос корректировки системы информирования и оперативного реагирования служб (по результатам устранения коммунальной аварии 22-23.01).Губернатор поручил Елене Лапушкиной пересмотреть организацию работы ЕДДС Самары.По мнению главы региона, "многие вопросы взаимодействия в период ликвидации последствий аварии дали сбой".Дмитрий Азаров подчеркнул. что система оповещения ЕДДС на районном, городском уровне должна была работать чётко, что позволило бы более оперативно реагировать на поступающие сигналы."Я бы хотел, чтобы глава города-миллионника занималась другими вопросами, которых у вас очень много. Но приходится лично дома к отоплению подключать. Значит, в отношении ответственных должны быть сделаны выводы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Отдельно губернатор обратил внимание на необходимость разработки и реализации комплексной программы модернизации сетей в СО.Губернатор поручил Сергею Маркову подготовить сводную информацию по ремонтным планам и инвестпрограммам всех ресурсоснабжающих организаций региона."Даю поручение приступить к разработке таких планов на территории региона в целом. В первую очередь, нужно выделить Самарско-Тольяттинскую агломерацию. У нас должны быть комплексные планы по развитию, модернизации сетей", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО