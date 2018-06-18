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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по вопросам организации и проведения первых дней ЧМ-2018

18 июня 2018 17:25
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На оперативном совещании при главе региона детально разбирались все аспекты организации и проведения первых дней ЧМ-2018 в Самарской области.

Особое внимание уделено работе клининговых служб, организации работы транспорта и диспетчеризации болельщиков, быстроте реагирования специальных служб, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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